Украинский гибридный Т-55-64 африканцы не закупили из-за взрывоопасности

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Если бы проводился конкурс на самую странную модернизацию советского танка Т-55, то в нем, наверное, победил бы вариант, разработанный на Украине еще 8 лет назад.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Обычно у бронемашин оставляют шасси, а на него стараются установить новую башню с более мощным вооружением и современным прицельным оборудованием. На харьковском танкоремонтном решили иначе, взяли башню от "пятьдесят пятого", а в качестве платформы приспособили Т-64Б. Этот гибридный танк назвали Т-55-64.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Доработок башни было минимум, это все та же 100-мм пушка, спаренный 7,62-мм пулемет и 12,7-мм башенный зенитный. Усилили лишь защиту, установив "реактивную броню" - навесной "Контакт" первого поколения.

В шасси доработок тоже почти не было. Правда, в корпусе появились стеллажи под снаряды, число которых возросло до 55 штук. Боеприпасы не имели особой защиты, и при попадании в них "гибридный танк" мог легко взорваться.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Масса этой необычной машины составляла всего 33,8 тонн, что положительно сказалось на подвижности - максимальная скорость возросла до 65 км/ч. Предполагалось, что Т-55-64 будут покупать страны Африки, другие небогатые государства, однако заказов так и не последовало.

Дмитрий Лемешко