Войти
Вестник Мордовии

Украинский гибридный Т-55-64 африканцы не закупили из-за взрывоопасности

213
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Если бы проводился конкурс на самую странную модернизацию советского танка Т-55, то в нем, наверное, победил бы вариант, разработанный на Украине еще 8 лет назад.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Обычно у бронемашин оставляют шасси, а на него стараются установить новую башню с более мощным вооружением и современным прицельным оборудованием. На харьковском танкоремонтном решили иначе, взяли башню от "пятьдесят пятого", а в качестве платформы приспособили Т-64Б. Этот гибридный танк назвали Т-55-64.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Доработок башни было минимум, это все та же 100-мм пушка, спаренный 7,62-мм пулемет и 12,7-мм башенный зенитный. Усилили лишь защиту, установив "реактивную броню" - навесной "Контакт" первого поколения.

В шасси доработок тоже почти не было. Правда, в корпусе появились стеллажи под снаряды, число которых возросло до 55 штук. Боеприпасы не имели особой защиты, и при попадании в них "гибридный танк" мог легко взорваться.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Масса этой необычной машины составляла всего 33,8 тонн, что положительно сказалось на подвижности - максимальная скорость возросла до 65 км/ч. Предполагалось, что Т-55-64 будут покупать страны Африки, другие небогатые государства, однако заказов так и не последовало.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-55
Похожие новости
26.08.2019
Украина поставила в Мьянму 14 бронированных тягачей БТС-4ЛБТЗ
27.12.2017
Флот для борьбы с партизанами
19.03.2013
Зарубежные СМИ: в отличие от России, Украина продолжает поставки оружия в Пакистан
12.03.2012
Армия Перу возобновила старые проекты по замене танков Т-55
21.04.2011
«LAAD-2011» (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.04 04:50
  • 20
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 22.04 04:47
  • 4
Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев
  • 22.04 02:21
  • 1
Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России
  • 22.04 01:58
  • 1
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
  • 22.04 01:08
  • 1
The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний
  • 22.04 01:03
  • 1
Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»
  • 22.04 00:58
  • 1
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 21.04 22:29
  • 3
Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)
  • 21.04 22:22
  • 2
Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019
  • 21.04 21:39
  • 2
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 21.04 21:30
  • 620
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 20:16
  • 5
Противники мнимые и реальные
  • 21.04 20:10
  • 169
Корабль SpaceX лопнул
  • 21.04 18:50
  • 4
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 17:48
  • 23
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро