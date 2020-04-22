Машины разведки и управления комплекса "Гибка-С" должны поступить в войска в 2021 году

Их испытания завершились в конце 2020 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Машины разведки и управления для новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С" могут поступить в войска уже в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Как уточнили в холдинге, испытания машины разведки и управления (МРУ) завершились в конце прошлого года в составе комплекса ПВО "Гибка-С". Испытания прошли успешно, по их итогам был получен ряд рекомендаций от Министерства обороны, направленных на повышение эффективности комплекса.

"Сейчас разработчик МРУ - НПП "Рубин" (входит в концерн "Вега") - ведет работу по внедрению этих рекомендаций в конструкцию, и параллельно началась подготовка к серийному производству. Рассчитываем, что уже в следующем году мы поставим заказчику установочную партию машин", - приводит пресс-служба слова генерального директора Концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") Вячеслава Михеева.

Машина разведки и управления обеспечивает эффективное управление отделениями стрелков-зенитчиков и боевыми машинами отделений ПЗРК, координацию их действий, повышение живучести при любых условиях боевой обстановки. Она оснащена встроенным средством радиолокационной разведки для обнаружения воздушных целей. Современный вычислительный комплекс машины позволяет принимать, обрабатывать, систематизировать и отображать информацию о воздушной обстановке, а также выдавать донесения о состоянии и ведении боевых действий подчиненными отделениями ПЗРК.

Машина разведки и управления имеет возможность работы в системе управления войсковой ПВО тактического звена, а также может решать автономные боевые задачи. Программно-аппаратные средства МРУ позволяют сократить цикл автоматизированного управления боевыми действиями подчиненных подразделений ПЗРК или боевых машин отделений ПЗРК.

Новейший комплекс ПВО

В марте 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что для ПВО Сухопутных войск на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" разрабатывается мобильный комплекс "Гибка-С", обеспечивающий дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). "Гибка-С" разработан на основе морского комплекса 3М-47 "Гибка" и использует ракеты от ПЗРК "Игла" или "Верба".

В ходе испытаний в конце 2019 года на полигоне Капустин Яр была, в частности, подтверждена возможность стрельбы "Гибкой" с "Тигра" по воздушным целям на ходу на скоростях до 30 км/ч.

Комплекс "Гибка-С" разработан кооперацией предприятий во главе с КБ машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы").