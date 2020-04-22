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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Новочеркасск"

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БДК «Новочеркасск»
Большой десантный корабль «Новочеркасск» ЧФ РФ (142) в Босфоре во время активации БЛЭКСИФОР в августе 2012.
Источник изображения: Cem Devrim Yaylalı / BSNews

Стамбул. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Новочеркасск", пройдя Босфор, проследовал в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через проливы.

По утверждению стамбульских сайтов, БДК "Новочеркасск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Судя по осадке корабля, он идет сильно нагруженным. Это уже второй поход БДК "Новочеркасск" в Сирию в текущем году. Всего российские БДК с января по март уже совершили, по меньшей мере, шесть походов в Сирию.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
БДК 775
ЧФ
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