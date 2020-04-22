Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»

Бывшее руководство ракетно-космического завода заподозрили в приобретении ненужного оборудования

Федеральный бюджет потерял почти 2 млрд рублей при реализации проекта по серийному изготовлению ракет-носителей «Ангара». На причастность к преступлению проверяется бывший директор Ракетно-космического завода Центра им. Хруничева Александр Воронков, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. По версии следствия, он, вероятно, потратил эти деньги на покупку сварочных агрегатов, которые за три года так ни разу и не использовались. Также в деле фигурирует компания «Спецстройсервис», руководство которой уже осудили за хищение 250 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

Покупки ради

Бывшего директора Ракетно-космического завода Центра им. Хруничева Александра Воронкова (он также занимал должность замгендиректора Центра им. Хруничева) заподозрили в растрате почти 2 млрд рублей, выделенных для серийного изготовления ракет-носителей «Ангара». Сейчас следственные органы проводят в отношении него проверку в рамках ч. 2 ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере», рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах.

По предварительной версии следствия, в мае 2012 года Центр им. Хруничева заключил госконтракт с ФГУП «Оптово-посредническое предприятие «Спецстройсервис» — на реконструкцию и техническое перевооружение Ракетно-космического завода для серийного изготовления «Ангары». На этот проект из госбюджета выделили 2,8 млрд рублей. Вероятно, заключение госконтракта проходило под руководством Александра Воронкова, указал источник «Известий».

Сотрудники в цехе сборки семейства ракет-носителей «Ангара» на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В марте 2017 года в рамках выполнения этого госконтракта «Спецстройсервис» поставил на завод специализированные установки для фрикционной сварки: Stirlab V300 стоимостью 968,7 млн рублей и Stirwall plus P500 за 841,2 млн рублей. Однако, как отметил источник «Известий», оба агрегата отсутствовали в техническом перечне проекта. Самое интересное, что дорогостоящие установки для фрикционной сварки до сих пор не используются в производственной деятельности ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, добавил собеседник «Известий».

Таким образом, в действиях бывшего директора Ракетно-космического завода следствие усматривает признаки преступления по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ, сообщил источник.

В Центре им. Хруничева в ответ на просьбу «Известий» прокомментировать факт доследственной проверки заявили, что «персональная и коммерческая информация конфиденциальна, и ее разглашение является серьезным нарушением». В Роскосмосе на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Справка «Известий» На создание космического ракетного комплекса «Ангара», включая изготовление двух ракет-носителей для летных испытаний и строительство стартового комплекса на космодроме Плесецк, Россия израсходовала в общей сложности 112 млрд рублей. Об этом писал бывший гендиректор Центра им. Хруничева Владимир Нестеров в своей книге «Космический ракетный комплекс «Ангара». История создания». В 2014 году состоялись первые пуски ракет легкого класса «Ангара-1.2ПП» и тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. В 2023 году планируется впервые запустить «Ангару» с космодрома Восточный. «Спецстройсервис» находился в подчинении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя России), который был расформирован в 2016 году по указу президента. Причиной упразднения организации стал ряд коррупционных скандалов.

Космический хаос

Большое количество выявляемых коррупционных преступлений в космической сфере связано с тем, что долгие годы отрасль работала в закрытом режиме. Это не позволяло полноценно отслеживать ее деятельность, считает член комиссии Общественной палаты по безопасности Артем Кирьянов.

— Надо учитывать, что предприятия космической сферы прошли долгий путь от советской системы управления к современной, более открытой. Прежнее отношение властей к руководству сводилось к принципу: делайте что хотите, лишь бы был результат. Но в какой-то момент резко поменялись условия работы и регулирующее законодательство. Что и привело к выявлению ряда нарушений, в том числе и уголовных преступлений, — сказал «Известиям» Артем Кирьянов.

Ракета-носитель «Ангара» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Анатолий Выборный, в свою очередь, считает, что на раскрытие преступлений в космической сфере повлияло усовершенствованное антикоррупционное законодательство, а также специализированная подготовка следственных кадров по работе с делами в этой отрасли.

— Все эти дела становятся хорошим примером неотвратимости наказания, даже если преступления и были совершены давно. Когда человек занимает высокую должность, он должен понимать, что ему придется нести персональную ответственность за деятельность предприятия, — сказал «Известиям» парламентарий.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с «Известиями» в очередной раз подчеркнул, что нынешнее руководство Роскосмоса уделяет пристальное внимание ведению борьбы с коррупцией на своих предприятиях.

Компания «Спецстройсервис» также стала главным фигурантом в деле о хищениях 250 млн рублей при строительстве космодрома Восточный. Как писали «Известия», в мае 2018 года к тюремному заключению за совершение этого преступления был приговорен бывший начальник организации Андрей Ярцев.

В октябре 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения свыше 20 млн рублей при модернизации производства ракет-носителей «Ангара» на Ракетно-космическом заводе Центра им. Хруничева. Ранее «Известия» писали, что доследственная проверка также проводится в отношении заместителя гендиректора Центра им. Хруничева Романа Хохлова. Он может стать фигурантом уголовного дела по факту исчезновения более 50 млн рублей при исполнении госконтрактов.

Елена Сидоренко