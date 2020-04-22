Войти
Известия.ru

Перешли дорогу: Анкаре не удалось договориться с исламистами в Идлибе

190
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Турция приступила к наращиванию военного присутствия вдоль трассы М4 и активизировала действия беспилотников

Турция продолжает расчистку трассы М4 Алеппо–Латакия в Сирии, чтобы возобновить на ней совместное с Россией патрулирование. Анкара пытается оттеснить боевиков от стратегической дороги для создания безопасной зоны и организации опорных пунктов. Эксперты считают, что Турция по-прежнему намерена продвигаться в провинции Идлиб не торопясь — в надежде, что эта стратегия приведет к успеху.

Стратегия блокпостов

Анкара не смогла договориться с боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) об отходе от трассы М4, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Поэтому Турция серьезно увеличила свое военное присутствие в районе шоссе и активизировала действия разведывательно-ударных беспилотников в небе над Идлибом.

В воскресенье 19 апреля началось строительство уже пятого по счету наблюдательного пункта на стратегической дороге. По сообщению арабских СМИ, новый блокпост с гарнизоном в несколько десятков солдат возводят в районе горной цепи Джебель-аз-Завия. Другие гарнизоны обустраивают у населенных пунктов Аль-Кафир, Джиср-эш-Шугур и Джинна.

В прошедшие выходные над Идлибом вновь активизировались полеты турецких дронов. На сервисе Flightradar24 было видно, как над контролируемой боевиками провинцией часами барражировали до четырех разведывательно-ударных беспилотников одновременно. Ранее Анкара уже задействовала аппараты для атак на враждебные отряды радикальных исламистов, которые открывали огонь по ее войскам.

Один из дронов долго кружил над Найрабом, в районе которого боевики строили баррикады против совместных российско-турецких патрулей. Теперь там началось сооружение постоянного опорного пункта. Помимо солдат, на новый объект переброшена инженерная техника, которую задействовали при возведении земляных валов и установке сборных бетонных укреплений.

На прошлой неделе неопознанные беспилотники нанесли серию ударов по штабам и машинам исламистов к югу от условной зоны разграничения, проходящей по М4. Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за них.

В заявлении, появившемся в выходные, боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» признали, что по крайней мере один из входящих в альянс отрядов участвовал в блокировании продвижения российско-турецких патрулей.

— Анкара по-прежнему пытается избежать полноценного конфликта со всей группировкой, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Да и с формально протурецкими регионами Идлиба старается общаться помягче. Военные прекрасно понимают, что одними беспилотниками свои части в гористых районах Идлиба от диверсий и нападений защитить будет невозможно. А негативного опыта у них в этом отношении много. В том числе и в курдских районах на севере Сирии.

Поэтому турецкие подразделения пытаются постепенно расширить свою зону контроля и вытеснить из нее боевиков. Для этого и нужно строительство сети сильных опорных пунктов вдоль всей М4. Такие посты смогут поддерживать друг друга артиллерией и не допускать просачивания противника в зону безопасности. Это медленная стратегия, но результат она дать способна, считает эксперт.

Медленно и тщательно

Турецкое командование продолжает наращивать военное присутствие в Идлибе. По официальным данным, в провинции развернуты уже 58 наблюдательных пунктов и блокпостов. В основном они концентрируются вдоль линии соприкосновения боевиков и правительственных сил и по трассе М4. До заключения мартовского перемирия в Идлибе находилось только 12 крупных опорных пунктов. Что касается количества военнослужащих, то тут звучат разные оценки — от 10 до 29 тыс. солдат и офицеров. Также в провинцию переброшено не менее 100 единиц тяжелой бронетехники, включая танки и самоходные орудия.

Сейчас М4 заблокирована как местными жителями, так и вооруженными террористами. На прошлой неделе Турция с применением жандармерии и военной полиции разогнала палаточный лагерь протестующих под Найрабом. Однако они на следующий день переместились на другой участок дороги и продолжили свои акции. Остаются на трассе также инженерные сооружения, возведенные боевиками для того, чтобы сделать ее непроходимой для транспорта.

Для армии Турции характерны медленные и постепенные действия, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. К каждой из четырех своих военных операций в Сирии они готовились несколько месяцев. Да и в ходе наступлений действовали не торопясь, чтобы минимизировать потери. Причем старались не подставлять под удар своих военных. Вперед пускали лояльные отряды боевиков. А танки, артиллерию и дроны использовали для их поддержки.

— Планомерное накопление сил, которое мы сейчас наблюдаем, — всё это очень в духе Анкары, — заключил эксперт.

После длительных переговоров в Москве 5 марта президенты России и Турции договорились о перемирии в Идлибе и начале совместного патрулирования трассы М4. Также было достигнуто соглашение о создании зоны безопасности в шесть километров по обе стороны от дороги. Обязанность по разблокированию шоссе от боевиков и террористов взяла на себя Анкара. Несмотря на применение войск, жандармерии и лояльных группировок оппозиции ей пока не удается выполнить свои обещания. Все четыре состоявшихся с 15 марта совместных патрулирования прошли лишь по небольшому отрезку 70-километрового участка, контролируемого оппозицией.

Тем не менее заключенное в Москве перемирие удерживается. По данным турецких СМИ, на 19 апреля оно позволило вернуться в свои дома 119 583 жителям провинции. Еще около 100 тыс. временно перемещенных лиц остаются в палаточных лагерях, расположенных вдоль границы с Турцией.


Антон Лавров, Роман Крецул

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.03.2020
The National Interest (США): может ли Турция разгромить российскую армию в Сирии?
05.03.2020
Эрдоган заявил о возможном прекращении огня в Идлибе после переговоров в Москве
04.03.2020
Совместное патрулирование российских и турецких военных в Алеппо восстанавливается
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
16.08.2019
Военные полицейские РФ и Турции провели совместное патрулирование
25.09.2017
Сровнять с землей: самые мощные удары русского оружия по ИГ* в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.04 04:50
  • 20
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 22.04 04:47
  • 4
Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев
  • 22.04 02:21
  • 1
Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России
  • 22.04 01:58
  • 1
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
  • 22.04 01:08
  • 1
The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний
  • 22.04 01:03
  • 1
Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»
  • 22.04 00:58
  • 1
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 21.04 22:29
  • 3
Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)
  • 21.04 22:22
  • 2
Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019
  • 21.04 21:39
  • 2
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 21.04 21:30
  • 620
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 20:16
  • 5
Противники мнимые и реальные
  • 21.04 20:10
  • 169
Корабль SpaceX лопнул
  • 21.04 18:50
  • 4
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 17:48
  • 23
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро