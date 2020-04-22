Приказано вылечить: военные медики помогут гражданским пациентам

Новые правила оказания врачебной помощи в войсках разгрузят медучреждения страны в период пандемии

Гражданским лицам будут оказывать медицинскую помощь в воинских частях. Перечень их потенциальных пациентов в новых правилах, подготовленных Минобороны, существенно расширен. Обращаться в батальонные и полковые медпункты теперь смогут родственники офицеров, отставники, служащие других силовых ведомств, а в экстренных случаях — все нуждающиеся. По мнению экспертов, такое изменение порядка работы армейских санчастей поможет разгрузить гражданские медучреждения в период пандемии. А также избавит жителей военных городков от необходимости поездок между населенными пунктами с целью посетить нужного врача.

Военное ведомство приоткрыло свою систему оказания медицинской помощи для гражданского населения. Соответствующие нормативы закреплены в проекте приказа министра «Об особенностях организации оказания медицинской помощи в медицинских (военно-медицинских) подразделениях Вооруженных сил».

В документе, с копией которого ознакомились «Известия», говорится о том, что помимо приписанных к части военнослужащих помощь в медицинских взводах, ротах и батальонах могут получать и другие категории граждан — если в населенном пункте нет лечебного учреждения. Во-первых, это касается родственников действующих военнослужащих. Во-вторых, отставных офицеров с выслугой 25 лет (при определенных условиях — 10 лет) и их семей. По согласованию помощь получат также служащие других силовых структур (Росгвардии, ФСБ, МЧС). А гражданам, не указанным в этом перечне, помогут в «экстренной форме», говорится в документе. Иными словами, в случае опасности жизни и здоровью человека им займутся военные медики, а затем при первой возможности пациента эвакуируют в больницу.

В медсанчасть всей семьей

В структуре ВС врачебные учреждения существуют на всех уровнях. В батальоне есть медицинский взвод, в полку — рота, в дивизии — батальон. Их ресурсы рассчитаны на оказание помощи солдатам и офицерам при болезнях и ранениях, а также на то, чтобы эвакуировать тяжелых пациентов. До недавнего времени в этих медицинских подразделениях имели право лечиться лишь военнослужащие.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

Родственники офицеров и военные пенсионеры могли рассчитывать только на врачей из вышестоящих учреждений — госпиталей округов и флотов, а также медчастей, расположенных в Москве и Петербурге. Для многих семей это оборачивалось сложностями. К примеру, военный городок, в котором расположено несколько подразделений, может насчитывать десятки тысяч жителей — в основном это военнослужащие и гражданский персонал ВС и их семьи. И если военные могут обращаться к медикам по месту службы, то для гражданских лиц там работает в лучшем случае одна поликлиника. И тогда им приходится ездить к врачу в другой населенный пункт или в окружной военный госпиталь. И хотя медицинских ресурсов в округе достаточно для удовлетворения потребностей всего гарнизона, использовать их было разрешено только для лечения приписанного личного состава.

Врачебное укрепление

В период пандемии некоторые клиники перепрофилируют для лечения больных коронавирусной инфекцией. Остальных пациентов перераспределяют по другим учреждениям. В этих условиях часть нагрузки должны взять на себя медики в воинских частях, отметил доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Приказ министра обороны подразумевает расширение функционала медсанчастей полков и дивизий, — рассказал он «Известиям». — Скорее всего, эти подразделения укрепят специалистами и медицинским оборудованием. Во многих батальонах сейчас нет, например, стоматологического отделения. Следует ожидать, что они будут развернуты.

Новый порядок избавит многих людей от необходимости поездок между городами, что особенно актуально в период действия режима самоизоляции, добавил Александр Перенджиев.

Военнослужащий-медик ВС РФ. Источник: РИА Новости/Игорь Зарембо

В проекте приказа регламентируется также порядок работы медицинских отрядов специального назначения (МОСН). Как ранее сообщали «Известия», такие подразделения в этом году формируют в каждом военном округе. Они оказывают медицинскую помощь «при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, при участии в миротворческих операциях, при выполнении группировками войск (сил), объединениями Вооруженных сил и воинскими частями учебно-боевых задач, а также боевых задач в условиях локальных войн и вооруженных конфликтов».

По мнению вице-президента Национальной медицинской палаты и председателя Общественного совета при Минздраве России Натальи Аксеновой, в нынешние времена следует задействовать все медицинские ресурсы, которые есть в стране.

— Мы никогда не делили между собой военных медиков и гражданских, — рассказала она «Известиям». — Мы все врачи. И если завтра нам придется надеть погоны, мы их наденем. Мы не бросим наших граждан в этой сложнейшей ситуации. Все меры, которые сейчас предпринимаются, не будут лишними. Поэтому мы помогаем военным врачам, а они — нам. Я работала в районных больницах, где стояли гарнизоны, и мы всегда оказывали поддержку друг другу. Мы должны быть вместе независимо от того, кому принадлежит та или иная медицинская организация. Граждане только должны нас услышать: будьте сейчас дома, берегите себя и нас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны минимизировало контакты между воинскими частями. В частности, офицеров запрещено направлять за пределы гарнизонов для участия в совещаниях и других подобных мероприятиях. Обсуждение вопросов между представителями разных частей теперь проводят по «военному скайпу» в формате видеоконференций.

Роман Крецул, Алексей Рамм