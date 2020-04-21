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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России

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Концепт электрического самолета X-57
Концепт электрического самолета X-57.
Источник изображения: © NASA / Advanced Concepts Lab, AMA, Inc.

В России создан прототип электрического авиадвигателя. О перспективах изобретения в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.

Прототип электрического авиадвигателя создан в России, его испытают в полете в этом году, сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова (входит в НИЦ им. Жуковского) Михаил Гордин в интервью РИА Новости.

"В прошлом году мы сделали электродвигатель на 60 кВт (80 лошадиных сил). Базой для летного эксперимента является самолет "Сигма-4". Планировалось поднять в воздух эту машину еще в прошлом году, но мы столкнулись с определенными сложностями в создании системы управления двигателем, и полет не состоялся", – сказал Гордин, отметив, что неудачный опыт учтен, система переделывается.

"В этом году самолет должен полететь на аккумуляторе, а через год попробуем сделать это на топливном элементе. Этот мотор является прототипом электрического авиационного двигателя", – пояснил Гордин.

Он отметил, что полностью электрические самолеты сначала появятся в малой авиации.

"Различные исследования показывают, что до 2035-2040 годов полностью электрическими будут только самолеты и вертолеты малой авиации вместимостью не более 19 пассажиров, с ограниченной дальностью. Также полностью электрическими будут так называемые "летающие такси" вместимостью не более 4 человек", – сказал Гордин.

В эфире радио Sputnik разработку оценил генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.

"Это перспективно, поскольку количество выбросов от таких самолетов уменьшится. В мире порядка 65-70% нефти приходится на транспортные расходы, из них на авиацию – 5-7%. Это значительная величина, можно очистить нашу планету от вредных выбросов", – сказал он.

По мнению эксперта, еще предстоит большая работа.

"Нужно посмотреть на возможности тяги этих двигателей. Двигатели уже способны поднять самолет с нагрузкой в 5-6 человек и переместить на 200-300 километров. По мере прогресса в конструкции количество пассажиров на борту будет увеличиваться. Также нужно повысить аэродинамическое качество самолета – это отношение дальности полета самолета к сопротивлению. Если эта величина будет расти, то грузоподъемность возрастет", – пояснил Виктор Прядка.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
Электрический самолёт
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