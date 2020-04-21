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РИА Новости

Более 670 моряков с авианосца "Теодор Рузвельт" заразились коронавирусом

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Самолеты на взлетной палубе авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт"
Самолеты на взлетной палубе авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт".
Источник изображения: © REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Brandon Richardson

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" с положительным результатом теста на коронавирус достигло 672, сообщает портал Kuam News со ссылкой на ВМС США.

По словам контр-адмирала Джона Менони, у 2,5% моряков, первые тесты которых дали отрицательный результат, при повторном обследовании был выявлен коронавирус.

"Мы увидели 2,5% положительных результатов при втором тестировании после отрицательных результатов во время первого обследования", - заявил Менони. Как сообщил контр-адмирал, у 3910 членов экипажа результат теста на коронавирус оказался отрицательным. Около 4000 моряков отправили на берег на карантин.

По данным на 13 апреля, среди членов команды было 585 зараженных коронавирусом. Один из членов команды авианосца "Теодор Рузвельт" скончался.

Авианосец в настоящее время находится на военной базе "Гуам", однако, как заверило командование, остается в строю, несмотря на обнаружение коронавируса.

Капитана авианосца Бретта Крозье сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к руководству с просьбой снять на берег большую часть команды. Раскритиковавший публично действия капитана в жестких выражениях и.о. министра ВМС Томас Модли во вторник подал рапорт министру обороны с просьбой об отставке, которая была удовлетворена.

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Страны
Россия
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
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