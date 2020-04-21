Путин рассказал о контракте с США на поставку деталей для аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия и США заключили контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов ИВЛ, сотрудничество будет развиваться, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, трансляция которого велась на телеканале "Россия 24". В нем приняли участие эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров.

"На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, на следующий день мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что это сотрудничество будет и дальше развиваться.