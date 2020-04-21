Мишустин поблагодарил премьера Узбекистана за поставку масок в Россию

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора поблагодарил главу кабмина Узбекистана Абдуллу Арипова за поставку в РФ защитных масок и других необходимых материалов для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Мишустин поблагодарил правительство Узбекистана за предоставление защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, подчеркнув, что эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнерский характер российско-узбекистанских отношений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Арипов высказал признательность за оперативное направление Россией в Узбекистан тест-систем для выявления коронавируса, а также за регулярные консультации российских специалистов-эпидемиологов по видеосвязи.

Отмечается, что главы правительств затронули также актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества и подключения Узбекистана к Евразийской экономической интеграции.

В субботу самолет из Узбекистана доставил в РФ медицинские маски и марлю.