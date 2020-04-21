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РИА Новости

Министр обороны Сербии высоко оценил помощь российских специалистов

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Министр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Сербии очень важна помощь и поддержка военных специалистов из России, которые прибыли для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.

Вулин в понедельник вместе с начальником войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майором Михаилом Чернышовым присутствовали при дезинфекции армейской казармы в городе Пожаревац.

"К настоящему времени военнослужащие Вооруженных сил РФ провели 84 дезинфекции, медицинские бригады совершили 103 визита, провели экспертизы, часто подменяли наших медиков на работе с аппаратами искусственной вентиляции легких и конкретно помогали людям почувствовать себя лучше и дали возможность нашим медикам отдохнуть", - цитирует Вулина министерство обороны.

"Для нас много значит их поддержка и помощь, нам важен их опыт, который нам передали. Они также дают нам исключительный пример старательности, того, насколько они посвящены делу и терпеливы, для них нет невыполнимых задач", - подчеркнул Вулин, добавив, что и сербская армия "не отстает от них".

Глава минобороны Сербии также поздравил российских военных специалистов с православной Пасхой и по традиции разбил пасхальное яйцо с генерал-майором Чернышовым.

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