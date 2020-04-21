Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019

КАЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Наследие 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 передают в техникумы и училища в районах Татарстана, сообщает пресс-служба главы республики.

"Согласно решению оргкомитета WorldSkills-2019 во главе с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, а также руководителя союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова была организована работа по передаче 80% оборудования и инвентаря мирового чемпионата Татарстану. Президент республики поручил сформировать списки по распределению техники, мебели между муниципалитетами. Передача оборудования в муниципалитеты начата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспрецедентное по своим масштабам решение позволит существенно переоснастить техникумы и училища в районах республики. Подготовка рабочих кадров в этих учебных заведениях будет вестись теперь на базе самого современного оборудования и с учетом мировых стандартов профессионального мастерства. На базе международного выставочного центра "Казань Экспо", где проходил чемпионат, организована работа по передаче оборудования с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

По информации пресс-службы, часть оборудования также будет размещена в создаваемом в Казани федеральном центре технологий "Ворлдскиллс Россия". Целью его деятельности станет разработка, апробация и реализация эталонных программ подготовки по стандартам "Ворлдскиллс Россия".

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 прошел в Казани 22-27 августа прошлого года. Участниками чемпионата стали более 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран, которые боролись за победу в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

Сборная России на чемпионате в Казани заняла второе место в общекомандном зачете среди 63 стран, завоевав 14 золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали, а также 25 медальонов за профессионализм.