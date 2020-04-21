Армия России получила первый дальний беспилотник

Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион". Комплекс состоит из трех аппаратов.

- Акт технической приемки комплекса подписан. Остались дооформить финансовые нюансы, чтобы закрыть контракт де-юре, - рассказал ТАСС Николай Долженков, генеральной конструктор разработавшей дрон группы "Кронштадт". Он подчеркнул, что подобное событие с беспилотником такой размерности в России произошло впервые.

После подписания документов начнется этап опытной эксплуатации "Ориона". Правда, перед этим дрон пройдет доработку в "Кронштадте".

- У заказчика появились дополнительные пожелания, которых изначально не было. Поэтому мы заберем комплекс обратно и доработаем его, - пояснил Долженков.

БЛА "Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета и грузоподъемности. Взлетная масса 1000 килограммов, масса полезной нагрузки 200 кг. Дрон может лететь 24 часа со средней скоростью 200 км/ч. В движение "Орион" приводит толкающий винт, его вращает 114-сильный австрийский двигатель Rotax с турбонаддувом для повышения высотности. Практический потолок дрона семь километров.

Беспилотник предполагается использовать для ведения воздушной разведки, патрулирования местности, целеуказания и корректировки огня, топографической съемки местности. Помимо цифровой камеры и набора датчиков "Орион" оснащен радаром X-диапазона.

На форуме "Армия-2018" группа "Кронштадт" представила блок управления вооружением для ударной версии дрона. В том же году "Орион" прошел испытания в Сирии - правда, без оружия.

Антон Валагин