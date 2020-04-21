Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки

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В прессе, социальных сетях и блогосфере продолжается дискуссия на тему вчерашнего заявления министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова о проведении испытаний новейшего танка Т-14 «Армата» в сирийских условиях. Векторов для обсуждения несколько. И один из них связан с тем, почему заявление об испытаниях новейшей военной техники сделано именно главой Минпромторга, а не главой министерства обороны?

Появились и замечания следующего характера: «А имел ли министр промышленности и торговли вообще право озвучивать такого рода информацию?»

Имел или не имел – вопрос, конечно, интересный... Однако куда более интересно, какие именно испытания мог проходить танк Т-14 «Армата» в Сирийской Арабской Республике?

Для начала о том, почему заявление сделал Денис Мантуров. Здесь всё просто. Ведь танк пока ещё не стоит на вооружении ВС РФ, хотя контракт ранее и был заключен. А потому машина, которая проходит через финальную доработку, находится в первую очередь в ведении промышленности. За промышленность Мантуров и отвечает.

Теперь о том, почему испытания проводились, как об этом поведал министр в интервью телеканалу «Россия 1», в Сирии? Размышления и оценки.

Во-первых, в своё время верховный главком обозначил Сирию не только как страну, где Россия активно помогает САА противостоять международному терроризму, но и как страну, где имеется возможность проверить в деле новейшие и перспективные отечественные вооружения. Одно другому в данном случае, как говорится, не мешает.

Во-вторых, если проверяли эффективность «Калибров», Су-57, целых семейств БПЛА, РЭБ, доводили до ума «Ночных охотников», то и проверка танка Т-14 «Армата» в климатических условиях Сирии точно не помешает. Тем более, в своей речи Мантуров заявил о наличии заявок на «Армату» со стороны зарубежных партнёров и будущее формирование экспортного паспорта – параметров танка для экспорта. Сам же экспорт, как отметил министр, не будет налажен до начала серийных поставок Т-14 в ВС РФ.

В-третьих, причина испытаний Т-14 в САР – уникальное сочетание возможности использовать бронетехнику на территориях, где ведутся боевые действия, с возможностью "обкатки" в особых климатических условиях. В западных провинциях САР, включая Латакию и Идлиб – повышенная влажность и повышенная солёность воздуха - Средиземное море даёт о себе знать. В провинциях юга, востока и северо-востока страны – климат с пустынными «прелестями», включая пылевые и песчаные бури, крайне низкую влажность на фоне существенных перепадов дневных и ночных температур. Хотя вряд ли Т-14 "погнали" на восток Сирии для проведения испытаний.

По понятным причинам, одно дело – испытание новейшего танка, например, в уральских условиях России, совсем другое – тесты в той же Латакии. А если учесть, что у «Арматы» высокий экспортный потенциал, то и упускать возможность тестирования танка нового поколения в тех условиях, которые вполне могут соответствовать условиям климата потенциальных заказчиков, было бы странно.

В сети (в том числе и в зарубежной прессе) обсуждается и вопрос о том, а не вводит ли Мантуров в заблуждение. Посыл таков: «Если в Интернете нет ни одного фото с «Арматой» от «бородатых мальчиков», то никаких испытаний, скорее всего, и не было».

Рассуждения такого плана выглядят, по меньшей мере, странно. Будто бы под испытаниями танка в боевых условиях нужно понимать исключительно танковую «мясорубку» или прорыв танковым клином линий обороны противника…

Стоит напомнить, что на сегодняшний день Т-14 «Армата» оснащается 125-мм гладкоствольной пушкой семейства 2А82. Прицельная дальность этой пушки по осколочно-фугасному снаряду – 4,7 км, по УРСу (управляемому реактивному) – около 8 км. Даже если бы «бородатые мальчики» ожидали в оливковой роще появления на горизонте «Арматы», вооружившись фотокамерой с «внушающим» зумом, то вряд ли с фото что-либо в итоге получилось. Для предварительной оценки работы танковой пушки достаточно нескольких выстрелов - устраивать шоу с массированным обстрелом позиций боевиков вовсе не обязательно.

Возможно, что на данный момент американские и израильские военные среди потоковых данных со спутников-шпионов пытаются найти тот заветный кадр с тестом Т-14 в Сирии. Но если кадр до сих пор не представлен, то это отнюдь не означает, что никакого сирийского тестирования не было.

Показывать на официальных порталах Минпромторга, Минобороны или на сайте производителя? Так всему своё время. Покажут.

Ведь нельзя забывать ещё и об особой группе «экспертов», которым всё не так в любом случае: показать кадры с «Арматой» сейчас - назовут «мультиками Шойгу», «дополнительным антигуманным устрашением на фоне пандемии» или вовсе «астраханской постановкой сирийских ландшафтов», не показать через секунду после заявления Мантурова – объявят «ложью и попыткой ввести в заблуждения мировую общественность». Но это проблемы тех «экспертов».

Для ВС РФ же главное, чтобы танк начал поступать в войска по-настоящему доведённым до ума и с отработанными различными режимами его применения.