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Интерфакс-АВН

Военные, репетировавшие в Подмосковье парад Победы, пройдут карантин

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Парад Победы
Парад Победы.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Участники репетиций парада, ранее намеченного на 9 мая в Москве, возвращаются к местам постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в параде Победы в Москве примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

"В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади, организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации автомобильным, железнодорожным транспортом и самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В ведомстве подчеркнули, что весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты, а все транспортные средства и железнодорожные вагоны будут продезинфицированы для недопущения возникновения и распространения вирусных инфекций.

"По прибытии в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин", - сказали в Минобороны РФ.

Участвовавшая в тренировках парада военная техника после проведения техобслуживания оставлена на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа, добавили в ведомстве.

Как сообщал "Интерфакс", 16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к параду Победы из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.

"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - заявил президент.

"Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы", - сказал Путин.

Как сообщалось, для репетиций парада на подмосковном полигоне "Алабино" создана точная копия Красной площади, где с конца марта проходили совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн.

17 апреля стало известно, что у находящихся в Москве 31 воспитанника Нахимовского военно-морского училища обнаружен коронавирус. По данным Минобороны, нахимовцы не участвовали в тренировках парада Победы в подмосковном Алабино.

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