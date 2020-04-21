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Известия.ru

Подлодка «Санкт-Петербург» прибыла в Кронштадт для модернизации

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота (СФ) «Санкт-Петербург» прибыла в Кронштадт для техобслуживания и модернизации после завершения межфлотского перехода. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает пресс-служба флота.

7 апреля подлодка вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир», уточняет телеканал «Звезда».

Подводные лодки проекта 677 (шифр «Лада) — серия российских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Они были разработаны в конце XX века в ЦКБ «Рубин».

Серия является развитием проекта 877 «Палтус». Субмарины предназначаются для уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также ведения разведки.

16 апреля сообщалось, что несколько корабельных поисково-ударных групп (КПУГ) провели учения по уничтожению атомной подводной лодки (АПЛ) условного противника прошли у побережья Камчатки, сообщает «Федеральное агентство новостей». В роли субмарины противника выступила одна из атомных подводных лодок флота.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Кронштадт
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
877 Палтус
Военные учения
пр.1452
СФ
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