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Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео сближения Су-35 с американским противолодочным самолетом

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Источник изображения: U.S. Navy/youtube.com

Шестой флот ВМС США опубликовал видеозапись сближения российского Су-35 с американским противолодочным самолетом P-8A Poseidon над Средиземным морем.

"Очередной небезопасный российский перехват американского P-8 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Российский самолет находился в пределах 25 футов от P-8, подвергая опасности обе команды", – говорится в заявлении американского Шестого флота в Twitter.

На опубликованном видео заметно российский Су-35, который оказался очень близко относительно американского патрульного самолета.

Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС США заявили, что российский Су-35 в воскресенье якобы опасно сблизился с P-8A "Посейдон" над Средиземным морем.

В Минобороны России ранее заявили, что военный самолет США провел разведполеты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.


Сергей Гурьянов

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Сирия
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Су-35
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