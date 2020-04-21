Деньги на ветер: летающий телескоп стал NASA не по карману

Самолет-телескоп NASA SOFIA признан неэффективным

Знаменитой воздушной обсерватории SOFIA грозит закрытие из-за неэффективности наблюдений. Оценка показала, что уникальный самолет-телескоп дает слишком мало научных публикаций.

Знаменитый проект NASA, стратосферная инфракрасная обсерватория SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA), оказался далеко не так результативен, как представлялось несколько лет назад, и по этой причине его будущее под большим вопросом.

К такому выводу пришел авторитетный научный журнал Nature, в распоряжение которого попал анализ результативности обсерватории, который ставит под сомнение необходимость высоких трат на этот уникальный самолет-телескоп.

Уникальная обсерватория SOFIA, смонтированная на борту широкофюзеляжного самолета Boeing-747, ведет наблюдения с 2010 года. Обычно самолет поднимается в небо до четырех раз в неделю, проводя по десять часов на высоте 12-13 тысяч метров.

Идея обсерватории была проста и заманчива - на такой высоте 2,5-метровый телескоп в хвостовой части самолета находится выше 99% водяного пара, который присутствует в атмосфере и мешает наблюдать в инфракрасном диапазоне.

Большую часть года самолет совершает вылеты из Калифорнии, однако иногда перелетает в Новую Зеландию для наблюдений за южным небом.

Обычно телескоп вглядывается в далекие области звездообразования, в том числе близкие к центру нашей галактики Млечный путь. На счету обсерватории есть ряд важных открытий, например обнаружение в 2019 году самой древней молекулы во Вселенной - гидрида гелия HeH. По мнению астрономов, это соединение было первым связанным состоянием атомов во Вселенной миллиарды лет назад, эта молекула была открыта в планетарной туманности NGC 7027.

Работа воздушной обсерватории обходится недешево - ежегодно на нее тратится порядка $85 млн. И хотя пятую часть берет на себя Германский центр авиации и космонавтики, этот проект остается одним из самых дорогостоящих астрономических проектов NASA, уступая по стоимости поддержания только знаменитому орбитальному телескопу Hubble, который в этом месяце отмечает 30-летие работы и давно снискал славу как весьма результативный телескоп.

Однако этого нельзя сказать про SOFIA, результаты которого оказались «не такими впечатляющими, как надеялись астрономы», пишет Nature.

Понять это помог наукометрический анализ, согласно которому за 5 лет в период 2014-2018 годов на основе наблюдений SOFIA астрономы публиковали в среднем всего 21 научную статью в год, «что делает его одним из наименее результативных телескопов в мире».

По этому показателю телескоп оказался наименее эффективным в списке из 29 наземных телескопов. В своем материале Nature ссылается на оценку результативности телескопа, сделанную в прошлом году независимой комиссией, согласно которой телескоп не смог достичь намеченных целей, в том числе публикации на основе его наблюденй свыше 150 научных статей ежегодно.

И все это не касается проблем, связанных с коронавирусом, из-за которого телескоп не поднимается в небо уже больше месяца.

Теперь судьба телескопа под вопросом - в феврале этого года администрация Дональда Трампа предложила закрыть проект, заявив, что он не оправдывает $85 млн, ежегодно выделяемых на него.

«Впереди реальные трудности, и времени очень мало, - считает астроном Чарльз Вудворд, ранее наблюдавший на этом телескопе. - Им нужно представить смелый план, и быстро его исполнять».

Сейчас перед руководством проекта встала задача отреагировать на претензии двух независимых проверок, одна из которых касалась научной результативности миссии, вторая - авиационных вопросов. Одно из решений - активнее использовать архивные данные, чтобы публиковать на их основе новые статьи.

Изначально руководство проекта старалось максимально увеличить время наблюдений во время полетов, но в какой-то момент обсерватория стала участвовать в столь большом количестве наблюдательных программ, что многие из них остались просто незавершенными.

Так, за первые пять лет работы лишь 40% заявок на наблюдения оказались исполненными.

Увеличить научную отдачу ученые планируют, начав более актуальные программы наблюдений, например за звездой Бетельгейзе, которая привлекла внимание ученых в 2019 году, начав странным образом тускнеть. Другое предложение - искать на Луне залежи льда, которые пригодятся будущим пилотируемым миссиям.

Судьба телескопа будет решаться в текущем году - Конгрессу США предстоит принимать бюджет и решать вопрос с телескопом, который журнал Popular Mechanics уже назвал «выбрасыванием денег».

Отдел "Наука"