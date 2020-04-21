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Российская газета

Американский Humvee получил башню от советской БМП-1 в Йемене

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Источник изображения: rg.ru

В Йемене американскому Humvee значительно прибавили огневой мощи. Для этого на бронеавтомобиль установили боевое отделение от поставленной еще в советское время БМП-1.

Обычно для своих полевых модернизаций вовлеченные в кровопролитный конфликт группировки используют вышедшую по различным причинам из строя боевую технику. Некоторые из образцов подбивают в боях, другие просто ломаются. После чего их превращают в своеобразных доноров запасных частей или используют для похожих экспериментов.

Разработанная в первой половине 60-х годов, эта башня с 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром" из-за своих характеристик, а также относительно небольшой массы (950 кг) хорошо подходит для подобных целей.

Входящие в боекомплект кумулятивные боеприпасы дают возможность бороться с бронетехникой на дистанции до 1 300 метров, а осколочно-фугасные снаряды - до 4 400 метров. Кроме того, имеется спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ.

В последние годы "Гром" в различных странах мира устанавливали на легкие бронированные тягачи МТ-ЛБ, бронетранспортеры БТР-60, БТР-70 и БТР-80, а также на различные автомобили, в том числе джипы Toyota.

Известен также китайский гусеничный бронетранспортер Тип 85 с башней такого типа. Его использовали сухопутные войска Шри-Ланки в боях против террористов группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Китай
США
Шри-Ланка
Продукция
2A28
HMMWV
БМП-1
БТР-60
БТР-70
БТР-80
МТ-ЛБ
Компании
Toyota
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