Стали известны сроки возобновления испытаний БДК «Петр Моргунов»

Большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), выходит из Балтийска на заводские ходовые испытания, 13.12.2019.

Большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711 возобновит заводские ходовые испытания (ЗХИ) на две недели позже, чем планировалось ранее, то есть в начале мая, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"По новым планам ЗХИ могут возобновиться в начале мая, но с учетом череды праздников, скорее всего, это может произойти и во второй декаде мая", – передает ТАСС слова источника.

Он не уточнил причин, по которым образовалась задержка с возвращением БДК на испытания.

Напомним, 31 марта БДК "Петр Моргунов" вернулся на завод "Янтарь" для технических работ.

Дмитрий Зубарев