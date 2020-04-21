Стали известны сроки возобновления испытаний БДК «Петр Моргунов»

Большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711 возобновит заводские ходовые испытания (ЗХИ) на две недели позже, чем планировалось ранее, то есть в начале мая, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
"По новым планам ЗХИ могут возобновиться в начале мая, но с учетом череды праздников, скорее всего, это может произойти и во второй декаде мая", – передает ТАСС слова источника.
Он не уточнил причин, по которым образовалась задержка с возвращением БДК на испытания.
Напомним, 31 марта БДК "Петр Моргунов" вернулся на завод "Янтарь" для технических работ.
Дмитрий Зубарев