Согласован контракт на постройку атомного ледокола «Лидер»

Газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Звезда" примется за "Лидер". Контракт на ледокол может быть подписан до конца апреля" сообщает, что дальневосточная верфь "Звезда" и госкорпорация "Росатом" готовятся до конца апреля заключить контракт на сверхмощный атомный ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт стоимостью 127,6 млрд рублей. Все разногласия сняты, остается лишь найти способ в условиях пандемии подписать договор, говорят собеседники "Ъ". Ледокол, необходимый для круглогодичной навигации по Севморпути, должен быть сдан в эксплуатацию в 2027 году.

Проектное изображение большого линейного атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр "Лидер") (с) ГК "Росатом"

До конца апреля "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка) и "Росатом" должны заключить контракт на строительство сверхмощного атомного ледокола "Лидер" стоимостью 127,6 млрд руб., рассказали источники "Ъ" в отрасли. Все параметры согласованы, остается лишь понять, как в сложившейся ситуации оформить подписание контракта. Дело в том, что физические лица-подписанты находятся в разных городах и в условиях ограничительных мер из-за коронавируса организовать очное подписание не так просто, уточняет один из собеседников "Ъ". Два других источника "Ъ" не исключают, что контракт может быть заключен уже на этой неделе. Судно должно быть готово к эксплуатации в 2027 году. На "Звезде" и в "Росатоме" тему не комментировали.

На последнем совещании у вице-премьера Юрия Борисова, которое прошло 27 марта, были сняты все разногласия по "Лидеру", рассказывают собеседники "Ъ".

Речь шла о юридических вопросах, касающихся обеспечения контракта: 10 млрд руб., в которые входят конструкторская документация, затраты на банковскую гарантию и расходы на топливо, по нормативным документам не относятся к капитальным вложениям, но де-факто ими являются, из-за чего возникли трудности по согласованию их в рамках федеральной адресной инвестпрограммы.

Кроме того, обсуждались спорные моменты по неустойкам в рамках строительства ледокола, добавляет один из собеседников "Ъ".

Атомный ледокол "Лидер" на 120 МВт должен стать самым мощным в мире, вдвое превзойдя сдаваемые сейчас ледоколы типа "Арктика" (ЛК-60). Он должен обеспечить круглогодичную проводку по Севморпути с коммерчески приемлемой скоростью, что необходимо для вывоза на внешние рынки углеводородов. В частности, судно должно способствовать круглогодичному вывозу СПГ с проектов НОВАТЭКа на Ямале и Гыданском полуострове. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной до 4,3 м, прокладывая коридор до 50 м шириной, и, как ожидается, проводить караваны на скорости 10-12 узлов.

Однако ряд собеседников "Ъ" в отрасли до сих пор высказывают сомнения относительно реальных возможностей ледокола осуществлять проводку с такой скоростью зимой в Восточной Арктике.

Борьбу за заказ активно вел входящий в Объединенную судостроительную корпорацию Балтзавод, строящий пять атомных ледоколов на 60 МВт. Также среди претендентов назывался керченский завод "Залив" (входит в корпорацию "Ак Барс" Рената Мистахова). Но в итоге политическим решением "Лидер" передали строящейся на Дальнем Востоке "Звезде", в 2019 году верфь была назначена единственным исполнителем заказа (см. "Ъ" от 28 июля 2018 года и 25 февраля 2019 года). Нулевой этап создания конструкторской документации в 3,5 млрд руб. взяла на себя "Роснефть", эти деньги ей потом должны быть компенсированы из бюджета. Контракт на разработку конструкторской и технической документации для "Лидера" за 3,2 млрд руб. был заключен с ЦКБ "Айсберг", срок исполнения работы - конец 2021 года. В декабре гендиректор ЦКБ Александр Рыжков в интервью газете "Страна Росатом" говорил, что в начале 2020 года планируется передать проект на "Звезду", после чего можно начинать выбирать поставщиков оборудования.

Всего планируется построить три "Лидера", но источники финансирования по еще двум ледоколам не найдены. Как сообщали "Ведомости", рассматривалась возможность строительства серии с использованием смешанного финансирования бюджета, банков и "Росатома", или концессия с 25-процентным финансированием от государства. В плане развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года говорится, что госкорпорация ожидает ввести в эксплуатацию второй "Лидер" в декабре 2030 года, а третий - в декабре 2032 года.

Глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев считает, что единственным потребителем круглогодичных ледокольных услуг в центральной и восточной частях Севморпути на обозримую перспективу будет НОВАТЭК.

Поэтому, говоря о перспективах круглогодичной навигации следует оценивать не только ледопроходимость ледоколов, а эффективность работы пары ледокол-газовоз.

Планируемый на конец мая опытный рейс газовоза Arc7 "Кристоф де Маржери" в восточном направлении в сопровождении ледокола даст возможность получить первые результаты, добавляет эксперт.

В "Росатоме" заявили, что круглогодичная навигация в акватории Северного морского пути будет обеспечена раньше ожидаемого срока сдачи "Лидера" - к 2025 году, то есть даже до завершения строительства всех пяти ледоколов типа "Арктика", отмечает господин Григорьев. Планом развития инфраструктуры Севморпути предусмотрен даже более ранний срок: "начиная с навигации 2023 года" будет "обеспечена круглогодичная перевозка пассажиров и грузов в акватории Северного морского пути", заключает он.