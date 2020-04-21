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Чилийский флот получил два бывших австралийских фрегата

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На австралийской военно-морской базе Уотсон в Сиднее 15 апреля 2020 года состоялась церемония передачи ВМС Чили двух приобретенных ими списанных из состава австралийского флота фрегатов FFG 05 Melbourne и FFG 06 Newcastle типа Adelaida (американского типа Oliver H.Perry). Оба выведенных из боевого состава в 2019 года корабля были куплены Чили в декабре 2019 года и получили исторические для чилийского флота названия FFG 14 Almirante Latorre и FFG 11 Captain Prat соответственно.

Введенные в состав ВМС Чили фрегаты FFG 14 Almirante Latorre и FFG 11 Captain Prat - соответственно, бывшие австралийские FFG 05 Melbourne и FFG 06 Newcastle типа Adelaida (американского типа Oliver H.Perry). Сидней, 15.04.2020 (с) www.facebook.com/The-FFG-Yard

Оба корабля приобретены в рамках программы Puente IV для замены в составе чилийского флота двух бывших голландских фрегатов типа Jacob van Heemskerck (тип L) постройки середины 1980-х годов, купленных Чили в 2005 году и входивших в состав ВМС Чили под теми же названиями и бортовыми номерами FFG 14 Almirante Latorre и FFG 11 Captain Prat. Оба они были выведены из состава чилийского флота в декабре 2019 года.

ВМС Австралии имели шесть фрегатов типа Adelaida (тип Oliver H.Perry), из которых четыре были построены в США в начале 1980-х годов (все были списаны с 2008 по 2017 годы), а два последних Melbourne и Newcastle были построены в Австралии по американской лицензии и введены в строй в 1992-1993 годах. Оба были выведены из состава австралийского флота в ноябре и июне 2019 года соответственно. Следует отметить, что в начале 2010-х годов оба этих корабля в Австралии прошли модернизацию, с обновлением части радиоэлектронных и огневых средств и установкой дополнительной 8-зарядной вертикальной пусковой установки Mk 41 для ЗРК ESSM. Интерес к приобретению этих двух фрегатов, имеющих относительно небольшой возраст и хорошее техническое состояние, с 2017 года выражали сразу несколько стран, в том числе Польша и Греция, но в итоге они были куплены Чили.

Срок прибытия купленных фрегатов из Австралии в Чили пока неизвестен, поскольку с 31 марта у 15 моряков прибывших в Австралию чилийских экипажей был обнаружен коронавирус, и теперь база Уотсон закрыта на карантин. Характерно, что передача фрегатов не нашла никакого отражения на официальных ресурсах ВМС Чили.

Церемония ввода в состав ВМС Чили фрегатов FFG 14 Almirante Latorre и FFG 11 Captain Prat - соответственно, бывших австралийских FFG 05 Melbourne и FFG 06 Newcastle типа Adelaida (американского типа Oliver H.Perry). Сидней, 15.04.2020 (с) www.facebook.com/The-FFG-Yard

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Греция
Нидерланды
Польша
США
Чили
Продукция
Mark 41
Проекты
2020-й год
Oliver Hazard Perry
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