Коронавирус прогнал ядерные бомбардировщики США с острова Гуам

После 16 лет непрерывного боевого дежурства ВВС США убрали в авиабазы Андресен на острове Гуам в Тихом океане стратегические бомбардировщики, способные применять ядерное оружие.

Пять самолетов B-52 Stratofortress 16 апреля покинули авиабазу и вернулись в США. Таким образом Гуам впервые за 16 лет остался без носителей ядерного оружия, отмечает MilitaryWatch.

- Американские бомбардировщики продолжат действовать в Тихоокеанском регионе с других авиабаз, - пояснила пресс-секретарь Стратегического командования США Кейт Анастасофф. Причиной вывода авиации, по ее словам, стала уязвимость Гуама для китайских, корейских и российских ракет.

Еще одной возможной причиной является пандемия COVID-19 - в гавани Гуама стоит авианосец Theodore Roosevelt, 672 человека из его экипажа больны коронавирусом. Но военным США запрещено говорить на эту тему.

Антон Валагин