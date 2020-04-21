ВСУ закупают софт для подготовки экипажей ЗРПК «Тунгуска»

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Вскоре Ровненский полигон планирует купить программное обеспечение для подготовки экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов 2С6 «Тунгуска» ПВО ВСУ. Его будут использовать в качестве элемента мультимедийного комплекса при обучении военнослужащих.

Об этом сообщает «Украинский милитарный портал», ссылаясь на тендер в системе публичных закупок Prozorro.

Программное обеспечение представляет собой набор электронных библиотек и специализированных программ для моделирования различных штатных и внештатных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации ЗРПК «Тунгуска». Софт должен использоваться в комплексе с мультимедийным обеспечением, в состав которого входят учебные интерактивные макеты рабочих мест командира, старшего оператора, оператора-наводчика и механика-водителя зенитного ракетно-пушечного комплекса, а также автоматизированное рабочее место инструктора и различное компьютерное оборудование.

Ровненский полигон должен получить это оборудование до 31 декабря 2020 года, но допускается изменение срока поставок по объективным причинам.

Ожидается, что программное обеспечение обойдется вооруженным силам Украины в 1,4 миллиона гривен (примерно 3,8 миллиона рублей).