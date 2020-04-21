Немецкая компания FFG проведет работы по модернизации ББМ "Визель-1" СВ Германии

ЦАМТО, 20 апреля. Минобороны Германии заключило с компанией Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) контракт на модернизацию 181 состоящей на вооружении СВ страны бронемашины "Визель-1" (Wiesel-1), что позволит продлить срок их эксплуатации, как минимум до 2030 года.

Компания отказалась раскрывать стоимость договора и график поставки, однако, как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года комитет по бюджету парламента Германии одобрил выделение около 73 млн. евро на продление срока службы 196 бронированных машин "Визель-1".

В июне 2017 года по результатам тендера с участием четырех претендентов с FFG был подписан контракт на поставку трех опытных образцов модернизированной ББМ "Визель-1", которые были готовы в 2018 году и переданы СВ Германии для проведения войсковых испытаний.

Как сообщил Jane's International Defence Review старший менеджер по продажам и разработке проектов в отделе военных программ FFG Бенджамин Линдсей, компании будут передаваться партии по 25 бронемашин без оружия, которые будут модернизированы FFG и возвращены СВ Германии с предоставленным правительством оборудованием, включая средства связи и вооружение. Работы будут завершены в 2022 году.

Компания должна модернизировать все три состоящие на вооружении версии "Визель": оснащенную башней E6-II-A1 с 20-мм пушкой Mhe 20 Rh 202 компании Rheinmetall, противотанковую и разведывательную версии ББМ. Кроме того, FFG предоставит 15 комплектов для модернизации машин подготовки водителей.

Противотанковая версия первоначально была оснащена пусковой установкой ПТРК TOW A1 компании Raytheon. Она должна быть заменена ПУ MELLS (немецкая версия Spike-LR) производства Eurospike.

FFG проведет капитальный ремонт "Визель-1", который предполагает сохранение установленного дизельного силового агрегата, установку нового комплекта пассивной брони CAMAC производства британской Morgan Advanced Materials, а также новых оптических систем наблюдения и прицеливания.

СВ Германии получила 343 бронемашины "Визель-1", поставки которых осуществлялись с 1989 по 1992 гг. Машины были спроектированы Porsche и изготовлены компанией MaK, вошедшей в состав Rheinmetall. В составе СВ Германии имеются несколько специализированных версий "Визель-1", включая машину подготовки водителей.