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Интерфакс-АВН

КРЭТ поставит в больницы РФ почти семь тысяч аппаратов ИВЛ

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Новый лого КРЭТ
Логотип Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
Источник изображения: http://www.kret.com/

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Радиоэлектронные технологии" поставит в больницы более 6,7 тыс аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Согласно распоряжению правительства от 21 марта 2020 года, КРЭТ должен был произвести и поставить не менее 5700 единиц оборудования на сумму 7,5 млрд рублей. В соответствии с договором, заключенным с Минпротмторгом, для нужд здравоохранения будет выпущено 6711 аппаратов ИВЛ", - сообщили в пресс-службе.

"Таким образом, объем отгрузки увеличится на 18 %, а отпускная цена на поставляемую государству технику будет снижена до 1,11 млн рублей за единицу", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе отмечают, что для выполнения заказа были развернуты дополнительные мощности, а темпы производства наращены в 10 раз.

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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
Проекты
2020-й год
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