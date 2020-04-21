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Интерфакс-АВН

Росгвардия получит почти 1,3 млрд руб. на закупки аппаратов ИВЛ и другого медоборудования для борьбы с COVID-19

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Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ выделило Росгвардии бюджетные средства в размере почти 1,3 млрд рублей на закупку медоборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Соответствующее распоряжение правительства размещено в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Росгвардии из резервного фонда правительства РФ в 2020 году будут выделены бюджетные ассигнования в размере 1 млрд 287 млн 273,2 тыс. рублей на закупку автоматических анализаторов, аппаратов ИВЛ, бесконтактных термометров, дефибрилляторов, инфузоматов, компьютерных рентгеновских томографов, контейнеров для транспортировки анализов, концентраторов кислорода, мониторов пациента, наборов для интубации трахеи, обеззараживателей воздуха, парогенераторов, реанимационных консолей, рентгеновских аппаратов, транспортировочных боксов, дезинфекционных средств для обработки объектов, дезинфекционных средств индивидуальных, комплектов противоэпидемических (защитных) одноразового использования, масок медицинских одноразовых, перчаток нитриловых.

Средства выделяются, "имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, а также выполнение первоочередных санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", говорится в документе.

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Компании
Росгвардия
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2020-й год
ИТ
Медицина
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