Войти
WarSpot

AMPV готовится к серийному производству

155
0
0

В Соединённых Штатах готовятся к полномасштабному производству нового гусеничного бронетранспортёра. Вчера, 19 апреля, портал defenseworld.net сообщил о том, что Минобороны США выделило компании BAE Systems $14 млн для перехода к этапу EMD в рамках программы AMPV.

Этап EMD (engineering and manufacturing development) является финальным перед переходом на полносерийное производство. Таким образом, Минобороны США готовится к запуску процесса замены бронетранспортёра M113, прозванного в войсках «алюминиевым гробом».

Боевая машина AMPV на испытаниях

Источник изображения: baesystems.com

Программа Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) предусматривает замену 2897 гусеничных бронетранспортёров М113 и машин на их базе в бронетанковых бригадах армии США. В рамках тендера, проведённого в декабре 2014 года, была выбрана новая гусеничная машина, созданная на базе БМП 2 Bradley. AMPV будут выпускаться в пяти новых модификациях. На поле боя новые БТРы будут использоваться совместно с танками 1 Abrams и боевыми машинами M2 Bradley.

В течение следующих десяти лет Минобороны США планирует принять на вооружение 2907 единиц (993 командно-штабных машин, 790 медико-эвакуационных машин, 386 самоходных миномётов, 216 медико-санитарных машин и столько же машин общего назначения). Всего на замену БТРов М113 новыми машинами планируют потратить до $13 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M113 БТР
БМП-2
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
Медицина
Похожие новости
11.12.2019
Смена для ветеранов
28.12.2016
Bae Systems представляет первый AMPV
23.12.2016
На предприятии «БАе системз» состоялась церемония выкатки первой ББМ AMPV
25.12.2014
AMPV заменят М113 в бронетанковых бригадах армии США
05.06.2014
BAE подала предложения в тендере на живучий и доступный AMPV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.04 04:44
  • 1
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 04:41
  • 1
«Сигнал для НАТО»: данные об испытаниях танка Т-14 «Армата» в САР обсуждают в зарубежной прессе
  • 21.04 04:37
  • 1
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 21.04 04:01
  • 2056
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 02:32
  • 608
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 01:54
  • 41
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 21.04 00:47
  • 7
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 21.04 00:41
  • 4
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
  • 20.04 23:57
  • 15
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 20.04 23:36
  • 2
Российская «Федерация» точно сядет
  • 20.04 22:23
  • 32
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 20.04 22:21
  • 166
Корабль SpaceX лопнул
  • 20.04 21:25
  • 17
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 20.04 21:13
  • 6
Почему БТР Б-10 на платформе "Курганец-25" нужен не меньше, чем БМП
  • 20.04 20:35
  • 1
Рогозин предложил на «Ангаре-А5» запустить КАМАЗ