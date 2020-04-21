AMPV готовится к серийному производству

В Соединённых Штатах готовятся к полномасштабному производству нового гусеничного бронетранспортёра. Вчера, 19 апреля, портал defenseworld.net сообщил о том, что Минобороны США выделило компании BAE Systems $14 млн для перехода к этапу EMD в рамках программы AMPV.

Этап EMD (engineering and manufacturing development) является финальным перед переходом на полносерийное производство. Таким образом, Минобороны США готовится к запуску процесса замены бронетранспортёра M113, прозванного в войсках «алюминиевым гробом».

Боевая машина AMPV на испытаниях Источник изображения: baesystems.com

Программа Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) предусматривает замену 2897 гусеничных бронетранспортёров М113 и машин на их базе в бронетанковых бригадах армии США. В рамках тендера, проведённого в декабре 2014 года, была выбрана новая гусеничная машина, созданная на базе БМП 2 Bradley. AMPV будут выпускаться в пяти новых модификациях. На поле боя новые БТРы будут использоваться совместно с танками 1 Abrams и боевыми машинами M2 Bradley.

В течение следующих десяти лет Минобороны США планирует принять на вооружение 2907 единиц (993 командно-штабных машин, 790 медико-эвакуационных машин, 386 самоходных миномётов, 216 медико-санитарных машин и столько же машин общего назначения). Всего на замену БТРов М113 новыми машинами планируют потратить до $13 млрд.