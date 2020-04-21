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Российская газета

В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии

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Многоцелевой истребитель Су-35 на российской авиабазе Хмеймим
Многоцелевой истребитель Су-35 на российской авиабазе Хмеймим.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетал 19 апреля с авиабазы Хмеймим на сопровождение у побережья Сирии самолета-разведчика США. Об этом говорится в сообщении министерства обороны России. Отмечается, что американский самолет-разведчик следовал над нейтральными водами Средиземного моря, но в сторону военных объектов России.

По данным российского военного ведомства, в минувшее воскресенье нашими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирии. "Для идентификации указанной цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы Хмеймим", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Позднее выяснилось, что самолет - потенциальный нарушитель - принадлежит ВМС США. Истребитель Су-35 ВКС России взял его на сопровождение, а после изменения курса американским самолетом российский истребитель вернулся на аэродром вылета. В Минобороны напомнили, что все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее пресс-служба 6-го флота ВМС США распространила заявление об опасном сближении российского истребителя Су-35 с американским морским патрульным самолетом "P-8A Poseidon" в воздушном пространстве над Средиземным морем. В ВМС США назвали действия российского самолета "небезопасными".


Иван Петров

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Россия
Сирия
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