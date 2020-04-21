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Российская газета

Новые инфокоммуникационные технологии обсудят на форуме "АРМИЯ"

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Перспективы применения новых инфокоммуникационных технологий и средств связи для Ракетных войск стратегического назначения станут предметом обсуждения специалистов органов военного управления, научного сообщества и представителей ОПК России в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020".

В ходе работы Круглого стола представители отделов и служб штаба ракетных войск стратегического назначения, а также ведущих производственных, научных и образовательных учреждений Российской Федерации займутся поиском путей совершенствования системы и средств связи Ракетных войск стратегического назначения.

Совместная работа участников круглого стола позволит выявить потенциальные возможности для повышения эффективности управления ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации на основе применения новых инфокоммуникационных технологий и средств связи.

Рассмотрение актуальной для РВСН повестки пройдет в виде обсуждения докладов. Основными темами докладов станут актуальные вопросы интеграции системы связи РВСН в единое информационное пространство Вооруженных Сил Российской Федерации, возможности развития и применения инфокоммуникационных технологий в системе связи ракетных войск стратегического назначения, а также вопросы создания перспективных средств связи.

К работе круглого стола приглашаются специалисты в данной области. Работа будет проходить без использования сведений ограниченного распространения. Итоги круглого стола станут будут подготовлены к публикации в средствах массовой информации.

Справка

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
ИТ
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