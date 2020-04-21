Германская армия закупает 80 бронированных медицинских машин Eagle 6x6

Германское оборонное закупочное ведомство BAAINBw (Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) 15 апреля 2020 года подписало с компанией General Dynamics European Land Systems-Mowag (швейцарским отделением корпорации General Dynamics) контракт стоимостью 148 млн евро (159 млн долл) на поставку для немецкого Бундесвера 80 новых колесных бронированных машин Eagle 6x6 в медицинском варианте.

Прототип бронированной медицинской машины на базе General Dynamics European Land Systems-Mowag Eagle 6х6 (с) General Dynamics European Land Systems-Mowag

Поставка намечена на 2021-2024 годы. Поставляемые машины со швейцарской производственной линии General Dynamics European Land Systems-Mowag будут переоборудоваться в медицинский вариант на немецких предприятиях в Кайзерслаутерне и Сембахе.

Это второй известный контракт на новые бронированных машины Eagle 6x6 после заказа 100 машин в разведывательном варианте для швейцарской армии в ноябре 2019 года. При этом Бундесвер получит машины Eagle 6x6 первым, поскольку поставки разведывательных машин Eagle 6х6 швейцарской армии запланированы только на 2023 по 2025 годы.

Eagle 6x6 представляет собой трехосный вариант производимых General Dynamics European Land Systems-Mowag бронированных машин Eagle V с колесной формулой 4х4 с усиленной противоминной защитой (были закуплены Германией и Данией).

Полная боевая масса машины Eagle 6x6 составляет 15 тонн, максимальная вместимость - 14 человек. Длина 7 м. Машина оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB6.7 E3 объемом 6,7 литра и мощностью 285 л.с., совмещенным с 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Allison 2500 SP. Скорость по шоссе до 110 км/ч, запас хода до 700 км. Внутренняя высота десантного отделения в варианте медицинской машины составляет 1,8 м.

Прототип бронированной медицинской машины на базе General Dynamics European Land Systems-Mowag Eagle 6х6 (с) General Dynamics European Land Systems-Mowag