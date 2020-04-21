"Непрофессионально": США обвинили РФ в небезопасном сближении

США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Американские военные обвинили российский истребитель Су-35 в небезопасном сближении с американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon. Как утверждают в США, пилоты из России подлетели к самолету Соединенных Штатов менее чем на восемь метров. Эти действия американская сторона считает "небезопасными и непрофессиональными".

Российский самолет Су-35 второй раз за четыре дня пролетел в 25 футах (7,62 м) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, сообщили в Шестом флоте ВМС США. В пресс-релизе указано, что инцидент произошел над Средиземным морем 19 апреля.

Как уточнили в документе, за 100 минут российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon. В первом случае американские военные расценили действия российского самолета как "безопасные и профессиональные».

Но во втором случае, по их мнению, маневр был "небезопасным и непрофессиональным", поскольку Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов.

В заявлении отметили, что эти действия привели к турбулентности, таким образом под угрозой оказалась безопасность обоих самолетов.

При этом американский самолет, как говорится в пресс-релизе, действовал в соответствии с международным правом и "не провоцировал российские действия».

Очередной подобный инцидент имел место 15 апреля в международном пространстве над Средиземным морем. Тогда Су-35 произвел небезопасный перехват P-8A Poseidon, говорится в заявлении Шестого флота США. Как заявили в пресс-службе, российский истребитель провел высокоскоростной маневр перед самолетом американской миссии на расстоянии 25 футов: это подвергло опасности пилотов и экипаж P-8A Poseidon. После сближения с самолетом из России пилоты США сообщили о турбулентности. Весь перехват, как утверждают в американских ВМС, продолжался около 42 минут.

Американские военные после случившегося назвали российских пилотов безответственными. «Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности», - указали в пресс-службе флота. Там напомнили о Соглашении 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над ним (INCSEA).

В ведомстве подчеркнули, что небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе. Там также обратили внимание, что экипаж американского наблюдательного самолета соблюдал международное право и не провоцировал пилотов РФ.

Российское Минобороны пока не прокомментировало эти заявления.

Но ранее военное ведомство не раз заверяло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Военные также подчеркивали, что при совершении полетов пилоты не нарушают границы других государств.

В начале месяца Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) написало в Twitter, что американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря. Как указали в сообщении, российские самолеты вошли в зону идентификации систем противовоздушной обороны (ПВО) Аляски 8 апреля. При этом отмечается, что воздушное пространство россияне не нарушали.

В конце марта НАТО обвинило российский военно-транспортный самолет в нарушении международных норм безопасности над Балтийским морем. Его перехватили ВВС Бельгии, входящие в состав воздушной полиции Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря. В заявлении военно-политического блока говорилось, что этот инцидент - третий за последние дни.

Но в Минобороны России опровергли обвинение НАТО в нарушении российским самолетом международных норм безопасности.

«Полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

В министерстве уточнили, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 летел из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами.

Лидия Мисник