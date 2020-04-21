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Российская газета

Господство в воздухе: как появился легендарный Су-27 Flanker

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Источник изображения: rg.ru

20 апреля 1981 года в небо поднялся первый серийный самолет Су-27, тогда еще носивший заводское имя Т-10С. Этот сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения изначально создавался как наш ответ американскому F-15, в результате jy превзошел своего визави по многим статьям.

Проектирование перспективных истребителей четвертого поколения началось в ведущих странах во второй половине 1960-х. Чуть раньше с этой задачей справились в США, где первые F-15 Eagle начали испытывать уже в начале 1970-х. Естественно, Советский Союз не мог позволить себе отставание в этой гонке, а чуть более поздний старт в итоге обернулся преимуществом. По разведывательным каналам в страну поступали первые данные о тактико-технических характеристиках F-15, поэтому техзадание на разработку отечественного истребителя предполагало превосходство над американцем. В программе разработки перспективного фронтового истребителя (ПФИ) в СССР на конкурсной основе участвовали ведущие КБ страны - Сухого, Яковлева и Микояна.

На первом предприятии в 1971 году начали работать над изделием Т-10. В течение нескольких лет появилось несколько опытных образцов, проводились летные и другие испытания. Их результаты, а также уточненные данные по характеристикам F-15 показали, что отечественная разработка отстает от своего главного конкурента. Конструкторы Сухого оказались перед нелегким выбором: пускать в серию почти готовый, но уступающий американцу истребитель, либо же начинать работу сначала. Пусть и не с нуля, но в кратчайшие сроки был создан во многом новый самолет - Т-10С (он же Т-10-7 и Т-10С-1, то есть первый серийный), поднявшийся в воздух ровно 39 лет назад.

Основная задача этой боевой машины - завоевание господства в воздухе. В то время предполагалось, что ближние воздушные бои отнюдь не потеряли своей актуальности, несмотря на постоянно растущие скоростные показатели самолетов. Поэтому при создании Су-27 особое внимание было уделено его маневренности. Добиться этого удалось благодаря интегральной компоновке планера, а также применению электродистанционной системы управления (ЭДСУ) в продольном канале. Она позволила применять гораздо более сложные и эффективные алгоритмы управления, работая при этом быстрее.

Истребитель оснастили новыми турбореактивными двухконтурными двигателями с форсажными камерами АЛ-31Ф. Они позволяют развивать скорость до 2,35 Маха на высоте 11 километров. Бортовой комплекс обороны самолета состоит из станции предупреждения об облучении и системы выброса помех. Радиолокационный прицельный комплекс РЛПК-27 "Меч" и другое оборудование позволяют обнаруживать цели типа "истребитель" на расстоянии до 100 километров (в передней полусфере). В общей сложности Су-27 может одновременно вести до десяти целей и атаковать одну из них.

Что касается вооружения, то Су-27 имеет десять внешних точек подвески, где в стандартной компоновке размещаются шесть управляемых ракет класса "воздух‑воздух" средней дальности типа Р‑27 и четыре ракеты малой дальности Р‑73. Также самолет может нести бомбы калибром до 500 килограммов.

Су-27 (по кодификации НАТО - Flanker-B) начал эксплуатироваться в войсках с 1985 года, на его основе было разработано множество модификаций, в том числе палубный истребитель Су-33, многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, Су-35, фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие. Об успешности проекта говорит и тот факт, что самолет по-прежнему стоит на вооружении многих стран.


Алексей Иванов

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Страны
Россия
США
Продукция
F-15
АЛ-31Ф
Су-27
Су-30
Су-33
Су-34
Су-35
Проекты
NATO
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