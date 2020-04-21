Китайская корпорация GAIC заключила первый экспортный контракт на поставку УТС/УБС FTC-2000G

ЦАМТО, 20 апреля. Китайская корпорация Guizhou Aircraft Industry Corporation (GAIC), являющаяся дочерней компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC), заключила первый экспортный контракт на поставку партии модернизированных УТС/УБС FTC-2000G.

По информации ресурса DDCPC.cn, заказчиком является неназванное государство в Юго-Восточной Азии. Сборка первого самолета уже началась.

Соглашение было подписано в конце января – примерно через 15 месяцев после первого испытательного полета модернизированного самолета. Первая партия новых машин будет передана заказчику в начале 2021 года, а полностью поставки должны завершиться в течение двух лет. Другие детали контракта пока неизвестны.

Некоторые китайские СМИ высказывают предположение, что заказчиком являются ВВС Мьянмы.

Как ранее сообщал ЦАМТО, многоцелевой учебно-боевой самолет FTC-2000G специально разработан для поставки на экспорт с учетом максимального соответствия требованиям потенциальных клиентов.

Созданный на базе самолета второго поколения и близкий по своим характеристикам к третьему поколению, FTC-2000G имеет весь необходимый функционал для подготовки летчиков истребителей, в том числе в ночное время суток, очень практичен и экономичен. Также самолет может выполнять разведывательные задачи и функции радиоэлектронной борьбы (по желанию заказчика).

Единственным экспортным заказчиком базовой версии сверхзвукового учебно-тренировочного самолета FTC-2000 являются Вооруженные силы Судана. О заключении командованием ВС Судана с китайской корпорацией GAIC контракта на приобретение шести FTC-2000 стало известно в рамках состоявшейся в ноябре 2016 года выставки Airshow China 2016. Самолеты были приняты на вооружение ВВС Судана в мае 2018 года.

FTC-2000 – это экспортный вариант двухместного сверхзвукового реактивного самолета JL-9, который производится корпорацией AVIC, принят на вооружение ВВС и ВМС НОАК для подготовки пилотов.

Максимальная взлетная масса версии FTC-2000G составляет около 11 т, включая 2 т боевой нагрузки. Длина самолета – 15,4 м, размах крыла – 9,99 м. FTC-2000G развивает максимальную скорость 1,4М, максимальная дальность полета – 1650 км, практический потолок – 15 км. В качестве вооружения может применяться пушка ГШ-23, управляемые ракеты и авиабомбы.