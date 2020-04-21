Поручение Путина российской армии по борьбе с пандемией

Президент и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин 19 апреля сообщил гражданам России, что при любом развитии ситуации по распространению коронавируса, существует подготовленный план действий. «Работаем при этом на опережение», - сказал президент в обращении к православным в день главного праздника христиан – Воскресения Христова.

На сайте Кремля 18 апреля размещена информация о том, какие поручения, направленные на борьбу с новым заболеванием COVID-19, дал Владимир Путин правительству и министерству обороны.

Верховный главнокомандующий заявил: «Минобороны РФ поручаю представить предложения о возможности привлечения средств вооруженных сил и специальных сил для борьбы с распространением коронавируса».

Ответственным за исполнение задач, поставленных перед МО, назначен глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. До 22 апреля министр должен представить свои разработки по наступлению на COVID-19.

Ранее Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему по видеосвязи из Национального центра обороны РФ, что минобороны готово нарастить возможности войск РХБЗ для дезинфекции сооружений, техники, участков местности за счет развертывания дополнительной группировки. Необходимой техникой войска обеспечены, возможно привлечение более 3, 5 тыс. единиц специальной техники и 10120 человек личного состава. В Вооруженных силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации. Сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы.

К настоящему времени МО подготовило 4,9 тыс. койко-мест для возможной помощи субъектам Российской Федерации. К середине мая, по словам Сергея Шойгу, будет предоставлено 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания.

МО было выделено 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных больниц, на эти средства военные строят 16 медицинских центров на базе модульных быстровозводимых конструкций в 15 субъектах РФ, во всех военных округах. Работа ведется круглосуточно в три смены и объекты вводятся в строй с опережением намеченных сроков, первый из них уже начал работу в Нижнем Новгороде. До 30 апреля завершится строительство медучреждений в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону. До 15 мая будут построены еще 8 центров. Центры создаются на базе военных госпиталей МО и позволят ввести 1,6 тыс. мест для лечения пациентов с инфекционной патологией. Все центры укомплектовываются новейшим медицинским оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, средства реанимации. Для учреждений сформирован необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Военно-медицинская академия МО уже подготовила более двух тысяч медиков с специализацией по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

При необходимости за счет переоборудования автономных полевых лагерей на 900 койко-мест могут быть сформированы по 2 инфекционных госпиталя в Нижегородской и Рязанской областях, и по одному в Челябинской области и Приморском крае. Дополнительно открыты 16 лабораторных центров и 4 полевые лаборатории для ПЦР-диагностики COVID-19, подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования.

Глава Минобороны поручил подготовить плавучий госпиталь Тихоокеанского флота «Иртыш» к возможному приему больных с признаками коронавирусной инфекции. Госпитальное судно во Владивостоке завершило дооборудование стационара с увеличением коечного фонда до 450 мест. На корабле функционируют отделения: инфекционное, хирургическое, реанимационное, терапевтическое и приемное. Предусмотрены палаты интенсивной терапии и для выздоравливающих, рентген-кабинет, диагностический центр, аптеки и медицинский склад.

МО также подготовило 7 мобильных госпиталей на 100 мест каждый и 3 медицинских отряда специального назначения.

Оказывая помощь за рубежом, российская армия в борьбе с новым вирусом приобрела опыт, который может быть применим в нашей стране.

Количество зараженных коронавирусом в России превысило 43 тыс., 361 человек умер. За одни сутки заболело более 6000 человек в 78 регионах, сообщает оперативный штаб по предотвращению коронавируса. Больше всего пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 в Москве – 3570 человек. Тестирование показало, что почти 43% заболевших не имеют клинических проявлений болезни. В Министерстве обороны, где ситуация с COVID-19 была наиболее безопасной, также появились случаи заражения.

В России пик эпидемии еще не пройден, в Кремле ждут выхода на «плато» и прекращения роста числа инфицированных. Но количество зараженных в России пока продолжает увеличиваться. Стремление защитить страну от распространения коронавирусной инфекции привело к введению жестких санитарно-эпидемиологических требований, самоизоляции населения и установлению режима повышенной готовности. В связи с ростом количества заболевших и по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны Владимир Путин перенес Парад Победы. В столице и Подмосковье действует пропускной контроль.

Власти позитивно оценивают меры по противодействию COVID-19, а наступление продолжается по всем фронтам. Война с невидимым врагом вирусом SARS-CoV-2, поразившим более 2 миллионов человек на планете, не может быть проиграна.

Ирина Дронина