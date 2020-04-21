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ТАСС

Российский истребитель вылетал 19 апреля на сопровождение самолета США у берегов Сирии

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Американский самолет-разведчик следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону военных объектов РФ, отметили в российском Минобороны

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский истребитель вылетал в воскресенье с авиабазы Хмеймим в Сирии для сопровождения американского самолета-разведчика, следовавшего над нейтральными водами Средиземного моря в сторону военных объектов РФ. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"19 апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике. Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы Хмеймим", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, самолет принадлежал ВМС США. Российский истребитель взял его на сопровождение.

В Минобороны уточнили, что после изменения курса американского самолета российский истребитель вернулся на аэродром вылета.

"Все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами", - отмечается в сообщении.

Заявление флота США

Ранее пресс-служба 6-го флота ВМС США выступила с заявлением об опасном сближении российского истребителя Су-35 с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon в воскресенье над Средиземным морем. По данным флота, самолет Poseidon был дважды перехвачен российским Су-35.

В первом случае американские военные расценили действия российского самолета как "безопасные и профессиональные". Во втором случае маневр был расценен как "небезопасный и непрофессиональный" в связи с тем, что Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее восьми метров).

15 апреля Пентагон уже сообщал о перехвате российским Су-35 американского P-8A Poseidon над Средиземным морем. Тогда ВМС США также назвали действия российского самолета "небезопасными".

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