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Российская газета

Фото: украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось фото необычного БТР-4, который в Нигерии оборудовали дополнительным пулеметом.

Как пишет "Военно обозрение", усовершенствованию силами местных умельцев подвергся украинский БТР-4ЕН "Буцефал".

В глаза бросается расположенное в передней части машины место пулеметчика, защищенное стальными листами и бронеэкраном.

При этом отмечается, что подобные машины уже использовались в боевых операциях. Однако специалисты недоумевают по поводу того, как экипажу удается применять в бою еще и 30-миллиметровую пушку, которая находится за пулеметом. Ведь выстрел из нее может зацепить пулеметную конструкцию.

В комментариях к публикации высказываются предположения, которые могли бы объяснить наличие столь необычного сооружения в передней части машины. Есть мнение, что из-за дороговизны боеприпасов к пушке в местных боестолкновениях рациональнее использовать пулемет. К тому же, если речь идет о борьбе со слабо вооруженным противником, 30-миллиметровое орудие может и вовсе оказаться излишним.


Руслан Мельников

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Страны
Нигерия
Украина
Продукция
БТР-4
Проекты
ИТ
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