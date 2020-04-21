Фото: украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

a Nigeria army Ukraine-made BTR-4 APC,with a DIY Improvised turret and a mounted Dshk heavy machine gun. On the right side of the driver/commander compartment,it's possible the Remote weapon station,armed with a 30mm autocannon e.t.c is inoperable pic.twitter.com/LnRbS4fY1F — alex (@africaken1) April 4, 2019

В интернете появилось фото необычного БТР-4, который в Нигерии оборудовали дополнительным пулеметом.

Как пишет "Военно обозрение", усовершенствованию силами местных умельцев подвергся украинский БТР-4ЕН "Буцефал".

В глаза бросается расположенное в передней части машины место пулеметчика, защищенное стальными листами и бронеэкраном.

При этом отмечается, что подобные машины уже использовались в боевых операциях. Однако специалисты недоумевают по поводу того, как экипажу удается применять в бою еще и 30-миллиметровую пушку, которая находится за пулеметом. Ведь выстрел из нее может зацепить пулеметную конструкцию.

В комментариях к публикации высказываются предположения, которые могли бы объяснить наличие столь необычного сооружения в передней части машины. Есть мнение, что из-за дороговизны боеприпасов к пушке в местных боестолкновениях рациональнее использовать пулемет. К тому же, если речь идет о борьбе со слабо вооруженным противником, 30-миллиметровое орудие может и вовсе оказаться излишним.

Руслан Мельников