Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт рассказал о преимуществах ЗРК С-350 «Витязь»

180
0
0
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«ЗРК С-350 «Витязь» – это разумное дополнение к С-400 и «Панцирю» для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Лузан, говоря об эффективности поступающих на вооружение ВКС и ВМФ России новейших зенитно-ракетных систем С-350 «Витязь».

"Такую большую страну, как Россия, прикрывать системами только дальнего радиуса действия – очень затратно, а системами малого радиуса действия – невозможно. ЗРК С-350 "Витязь" – это и есть система средней дальности. Она достаточно легкая, мобильная и дешевая по сравнению с С-400", – сказал бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России Александр Лузан.

Эксперт пояснил, что войска ПВО вместе с авиацией предназначены для прикрытия стратегических объектов страны. Ранее у них на вооружении состояли зенитные ракетные системы С-300 и "Панцирь С1". Затем на базе С-300 создали новые С-400 – системы дальнего радиуса действия с тяжелыми ракетами.

"А вот средней дальности систем у нас пока не было. ЗРК С-350 "Витязь" с дальностью от 80 до 120 км – это разумное дополнение к С-400 и "Панцирю" для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны", – резюмировал Лузан.

Ранее сообщалось, что поступление на вооружение ВКС и ВМФ России новейших зенитно-ракетных систем С-350 "Витязь" повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза.

По данным издания "Красная звезда", в учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова уже проводится комплекс мероприятий по освоению преподавательским составом зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов.

Напомним, в феврале первый комплекс ПВО С-350 "Витязь" поступил в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. В декабре 2019 года Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".



Наталья Макарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.04.2020
Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения
15.01.2020
Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 "Витязь" прошли под Астраханью
24.12.2019
Обнуление баланса: чем опасны американские ракеты средней дальности
31.07.2019
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
09.07.2015
Российские зенитчики получат самонаводящуюся ракету нового поколения
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.04 04:44
  • 1
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 04:41
  • 1
«Сигнал для НАТО»: данные об испытаниях танка Т-14 «Армата» в САР обсуждают в зарубежной прессе
  • 21.04 04:37
  • 1
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 21.04 04:01
  • 2056
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 02:32
  • 608
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 01:54
  • 41
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 21.04 00:47
  • 7
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 21.04 00:41
  • 4
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
  • 20.04 23:57
  • 15
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 20.04 23:36
  • 2
Российская «Федерация» точно сядет
  • 20.04 22:23
  • 32
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 20.04 22:21
  • 166
Корабль SpaceX лопнул
  • 20.04 21:25
  • 17
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 20.04 21:13
  • 6
Почему БТР Б-10 на платформе "Курганец-25" нужен не меньше, чем БМП
  • 20.04 20:35
  • 1
Рогозин предложил на «Ангаре-А5» запустить КАМАЗ