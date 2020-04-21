Fox News (США): российский самолет осуществил перехват американского самолета-шпиона над Средиземным морем. Это уже второй инцидент за 4 дня

Самолет Су-35 во время показательных выступлений на всероссийском этапе международного конкурса "Авиадартс-2015" в Воронеже.

ВМС США заявили о якобы небезопасном сближении Су-35 ВКС РФ с американским самолетом-разведчиком над Средиземным морем, обвинив российского летчика в непрофессионализме. Видеокадры демонстрируют ситуацию с точностью до наоборот.

ВМС США заявили, что в воскресенье российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к американскому разведывательному самолету Р-8 над Средиземным морем. Представители Шестого флота США заявили, что действия российского летчика не отвечают требованиям летного мастерства и несовместимы с универсальными правилами полетов.

Российский Су-35 приблизился к Р-8 на 25 футов (7,62 метра) во время полета в международном воздушном пространстве. По словам американских военных, самолет дважды подходил слишком близко к Р-8 в течение 100 минут. Второй перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный, который подверг Р-8 воздействию турбулентности и выхлопа от реактивного двигателя.

ВМС США, опубликовавшие в своем твиттере видеозапись инцидента, заявили, что американский самолет "действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российские действия". Это второй случай за последние четыре дня, когда российский истребитель перехватывает американский самолет-разведчик над Средиземным морем.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi - U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020

​В среду ВМС США обвинили еще один российский самолет в подобном "небезопасном" скоростном маневре, когда он оказался летящим "вверх тормашками" (вероятно речь идет о выполнении фигуры высшего пилотажа "бочка" - прим. ред.) перед другим американским Р-8.

"Российские самолеты действовали в международном воздушном пространстве безответственно, - говорится в заявлении ВМС США со ссылкой на соглашение 1972 года "О предотвращении инцидентов в открытом море и над ним". - Мы ожидаем, что они будут действовать в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов".

Фрэнк Майлс (Frank Miles)