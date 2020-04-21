Продажа компанией Navantia корветов Саудовской Аравии требует выдачи новой лицензии

Церемония начала строительства (первой резки стали) головного из пяти корветов проекта Avante 2200. заказанных для ВМС Саудовской Аравии, на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе, 15.01.2019.

ЦАМТО, 20 апреля. Испанское правительство пока не утвердило запрос Саудовской Аравии на выдачу окончательной экспортной лицензии на поставку корветов общей стоимостью 2 млрд. евро (1,7 млрд. долл.) в рамках подписанного в июле 2018 года контракта, несмотря на то, что их строительство уже ведется.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в письменном ответе на запрос члена парламента от баскской партии "Бильду" Джона Иньярриту от 8 апреля, возглавляемая социалистами коалиция заявила, что запрос будет тщательно проверен на предмет соответствия положениям "Договора о торговле оружием 2014 года", законодательству Испании и критериям ЕС.

Это объясняется тем, что в последние годы ряд политических сил в Испании выступает против продажи корветов, а также боеприпасов Саудовской Аравии. К ним, в частности, относится левая партия "Подемос", входящая в состав правительственной коалиции с Испанской социалистической рабочей партией (PSOE).

Тем не менее, государственная судостроительная компания Navantia настаивает на необходимости выдачи лицензии и продолжает строительство корветов, которое началось более года назад на предприятии в Сан-Фернандо (недалеко от Кадиса).

Как заявил Jane's представитель компании, в соответствии с законодательством, выдача окончательной экспортной лицензии является частью обычной процедуры.

В своем ответе на запрос депутата правительство заявило, что компания пока не представила запрос на выдачу окончательной экспортной лицензии в рамках контракта, подписанного с Саудовской Аравией.

Контракты на поставку военной техники в Саудовскую Аравию подвергаются резкой критике со стороны нескольких политических партий, включая "Подемос" и "Бильду", а также неправительственных организаций (в т.ч. Amnesty International). Это, в первую очередь, связано с участием Саудовской Аравии в боевых действиях в Йемене.

Экспорт оружия предприятиями ОПК Испании должен быть санкционирован Межведомственным советом по внешней торговле продукцией оборонного и двойного назначения (JIMDDU).

Правительство заявило, что срок действия запроса на экспорт у Navantia истек в июле 2015 года и его необходимо подать повторно. Спуск на воду первого корвета для ВМС Саудовской Аравии был первоначально запланирован на начало апреля, но затем сроки были перенесены из-за пандемии COVID-19.