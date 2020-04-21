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WarSpot

MUM-T: теперь и для Европы

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Источник изображения: warspot.ru

Технологии ведомых беспилотников уже имеются в американской армии. Вчера, 19 апреля, портал flightglobal.com сообщил о том, что Европейское оборонное агентство также объявило тендер на разработку технологии ведомого беспилотника для вертолёта.

В рамках тендера Европейское оборонное агентство намерено профинансировать разработку технологии для боевых вертолётов, которая позволит их экипажам удалённо управлять беспилотниками. Подобные разработки уже существуют в мире и называются Manning Unmann Teaming (MUM-T). В Европе на разработку готовы потратить до €22 млн.

Вертолёт H145 и беспилотник CAMCOPTER S-100 в совместном полёте

Тендер предусматривает подачу заявок, которые создают «усовершенствованную систему сотрудничества для повышения эффективности миссии пилотируемых платформ в сочетании с беспилотными платформами через новый универсальный интерфейс. Система позволит пилотируемым и беспилотным платформам, в том числе вертолётам и беспилотникам, выполнять оперативные задачи в сложных сценариях».

Ранее компании Airbus Helicopters и Schiebel уже тестировали такое взаимодействие вертолёта и беспилотника. Кроме того, о готовящихся испытаниях системы MUM-T объявили в компании Leonardo Helicopters. В США подобные связки уже существуют для вертолётов/дронов MH-60S Seahaw и MQ-8B Fire Scout, AH-64 Apache и A/MH-6X Mission Enhanced Little Bird. Кроме того, технологии MUM-T тестируются для команд пилотируемых/беспилотных истребителей F-16, а также ведётся разработка перспективных ведомых дронов -58 Valkyrie.

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Страны
США
Продукция
AH-6
AH-64
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Fire Scout
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