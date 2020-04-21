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Deutschlandfunk (Германия): американцы впервые за десять лет отправятся в космос без помощи России

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Запуск космического шаттла «Атлантис» на мысе Канаверал
Запуск космического шаттла «Атлантис» на мысе Канаверал.
Источник изображения: © flickr.com, NASA HQ PHOTO

Американское космическое агентство НАСА намерено впервые за почти десять лет отказаться от помощи России в доставке астронавтов на Международную космическую станцию. НАСА объявило, что в конце мая двое астронавтов отправятся в космос с мыса Канаверал в аппарате частной компании SpaceX.

Американское космическое агентство НАСА намерено впервые за почти десять лет отказаться от помощи России в доставке астронавтов на Международную космическую станцию. НАСА объявило, что в конце мая двое астронавтов отправятся в космос с мыса Канаверал в аппарате частной компании SpaceX.

Как напоминает немецкая Deutschlandfunk, SpaceX уже осуществила несколько грузовых поставок на МКС. А вот астронавты отправлялись в космос в российских "Союзах" с космодрома Байконур. В США не раз критиковали это сотрудничество по политическим и финансовым причинам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Байконур
МКС
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