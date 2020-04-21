Совет Федерации запретил размещать в системе госзакупок информацию по гособоронзаказу

ЦАМТО, 20 апреля. Совет Федерации на заседании 17 апреля одобрил закон, запрещающий размещение в информационной системе госзакупок информации о закупках военной и космической техники, осуществляемых в рамках гособоронзаказа.

Как передает "РИА Новости", документ предусматривает проведение закрытых конкурентных закупок в рамках выполнения гособоронзаказа в целях обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.

При этом вводится запрет на размещение в единой информационной системе в сфере госзакупок сведений о таких контрактах.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Действие закона распространяется на госкорпорации, государственные и публично-правовые компании, естественные монополии, автономные и бюджетные учреждения, государственные и муниципальные предприятия и другие организации.

Законопроект разработан в целях ограничения круга лиц, обладающих сведениями о выполнении гособоронзаказа, в условиях действия международных санкций против России и ее оборонно-промышленного комплекса, отмечает агентство.