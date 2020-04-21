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ЦАМТО

В РВСН продолжается поставка машин инженерного обеспечения и маскировки

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Машина МИОМ 15М69. Источник: pressa-rvsn.livejournal.com.

ЦАМТО, 20 апреля. В РВСН продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

За последние пять лет в перевооружаемые соединения РВСН поступили более 30 машин инженерного обеспечения и маскировки. Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения в 2020 году сохранятся на том же уровне, что и в предыдущие годы.

Данная техника поступает во все соединения ПГРК, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс".

Машина инженерного обеспечения и маскировки обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (расширение), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ПГРК
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