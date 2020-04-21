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ЦАМТО

Понтонные подразделения инженерных войск ВС РФ получат современные катера БМК-МО

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ПМП-2005М
Испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФ.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 20 апреля. К концу текущего года в инженерные войска ВС РФ будут поставлены 6 ед. современных буксирно-моторных катеров БМК-МО.

Они предназначены для моторизации понтонных парков ПМП, ПМП-М, ППС-84, ПП-91 и ПП-2005М при ветровом волнении в 3 балла и скорости течения до 4 м/с.

В катере впервые применена новая конструкция гидравлических движителей в виде поворотных на 360 град. винто-рулевых колонок. В связи с этим два дизельных двигателя расположены в передней части. БМК-МО обладает повышенной маневренностью за счет применения полноповоротных винто-рулевых колонок, поэтому буксирование (отчаливание) паромов осуществляется без разворота катера. Наличие универсального (жесткого и гибкого) счального устройства позволяет моторизовать все типы понтонных парков на течении до 3 м/с. Низкий силуэт катера обеспечивает его малую заметность.

Оптимальное размещение двух однорядных дизельных двигателей обеспечивает удобное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту. При массе в 12,2 т скорость свободного хода катера составляет до 23 км/ч, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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ПП-91
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