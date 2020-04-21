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Российская газета

С-350 "Витязь" в четыре раза улучшит защиту РФ от крылатых ракет

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Источник изображения: rg.ru

Новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь" в четыре раза повысит эффективность отражения массированных ударов крылатыми ракетами по важнейшим объектам России .

В рамках госпрограммы вооружений поставка зенитных систем С-350 в воинские части ВКС и ВМФ планируется в ближайшее время, пишет официальный орган Минобороны РФ "Красная звезда".

Сейчас "Витязь" в армии России всего один - в начале года первый экземпляр С-350 получила академия воздушно-космической обороны имени маршала Жукова в Твери. Новую технику изучают преподаватели вуза, затем на его базе будет организована переподготовка войсковых расчетов.

Особенностями "Витязя" являются всеракурсность и повышенная производительность ведения огня. Последняя достигнута за счет использования зенитных ракет с активной головкой самонаведения - сблизившись с целью, такая ракета преследует ее самостоятельно, не нуждаясь в помощи с земли. А каналы наведения многофункциональных РЛС освобождаются для обстрела новых целей. Кстати, радаров таких в составе комплекса может быть два или три - опять же, для повышения эффективности стрельбы и живучести самого "Витязя". Боекомплект управляемых ракет в четыре раза больше, чем у ЗРК С-400 "Триумф".

В состав комплекса входят машина боевого управления, многофункциональные радары и две пусковые установки с 16 ракетами на каждой. Технические возможности РЛС и машины управления позволяют одновременно обстреливать 16 целей, наводя на каждую по 2 ракеты. "Витязь" может работать в полностью автоматическом режиме: компьютер сам выбирает способ поражения каждой цели и делает это намного быстрее и точнее человека. Особенно ценно это свойство при массовых налетах - зенитчики называют их "звездными", - когда угрозы одновременно возникают с разных направлений.

В учебном центре в Гатчине для первого в СВ РФ "Витязя" сымитировали одновременную атаку 24 целей типа "самолет" со всех сторон света. Электроника без суеты нейтрализовала все угрозы.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
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