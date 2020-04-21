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ЦАМТО

Танк "Армата" прошел испытания в Сирии

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ЦАМТО, 20 апреля. В Сирии проведены испытания новейшего российского танка на платформе "Армата". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, такая проверка позволит учесть всю специфику работы в боевых условиях.

"В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике все эти моменты были отражены", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Д.Мантуров напомнил, что "Армата" не имеет аналогов в мире. Москва уже получила предварительные заявки на экспорт этого танка, однако поставлять его за границу можно будет только после начала серийных поставок в российскую армию и получения паспорта экспортного облика.

"Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", – добавил он.

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