Танк "Армата" прошел испытания в Сирии

ЦАМТО, 20 апреля. В Сирии проведены испытания новейшего российского танка на платформе "Армата". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, такая проверка позволит учесть всю специфику работы в боевых условиях.

"В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике все эти моменты были отражены", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Д.Мантуров напомнил, что "Армата" не имеет аналогов в мире. Москва уже получила предварительные заявки на экспорт этого танка, однако поставлять его за границу можно будет только после начала серийных поставок в российскую армию и получения паспорта экспортного облика.

"Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", – добавил он.