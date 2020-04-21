ВМС США приняли на вооружение 19-ю АПЛ класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 20 апреля. Командование ВМС США объявило о состоявшемся 18 апреля вводе в боевой состав флота новой атомной подводной лодки (SSN-792) "Вермонт" класса "Вирджиния".

Из-за принятых ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19, ВМС США не проводили традиционную торжественную церемонию, а ввели АПЛ в боевой состав флота в рабочем порядке. Возможно, официальное мероприятие будет проведено позднее.

"Вермонт" является 19-й принятой на вооружение АПЛ класса "Вирджиния". Строительство SSN-792 началось на предприятии компании General Dynamics Electric Boat в Гротоне (шт.Коннектикут) в мае 2014 года, церемония крещения была проведена 20 октября 2018 года.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, доставки групп боевых пловцов к месту проведений операций, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния".

К настоящему времени ВМС США переданы 19 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789) и "Делавэр" (SSN-791), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

(SSN-792) "Вермонт" является первой из 10 запланированных к постройке АПЛ класса "Вирджиния" версии "Блок.4".

Длина корпуса подводной лодки составляет 114,5 м (377 футов), ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7800 т, глубина погружения превышает 243 м, скорость хода в подводном положении – более 25 узлов. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач.

АПЛ версии "Блок.4" получили ряд конструктивных изменений, целью которых является снижение общей стоимости и повышение эксплуатационной готовности за счет увеличения межремонтного срока службы.