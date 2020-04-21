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Преподавательский состав Военной академии ВКО осваивает новейших комплекс ПВО С-350 "Витязь"

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ЗРС С-350 "Витязь"
ЗРС С-350 "Витязь".
Источник изображения: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ЦАМТО, 20 апреля. В учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны им. Г.К.Жукова проводится комплекс мероприятий по освоению преподавательским составом ЗРС С-350 "Витязь" и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов.

Первый комплект новейшей ЗРС С-350 был поставлен в учебный центр в начале 2020 года. Именно там будет организована переподготовка личного состава частей, которым предстоит плановое перевооружение.

Возможности системы С-350 позволяют эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, особенно крылатыми ракетами.

Основными особенностями системы являются: всеракурсность и повышенная огневая производительность (за счет применения зенитных управляемых ракет с активной головкой самонаведения); увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в 4 раза больше, чем в зенитной ракетной системе С-400); повышенная живучесть (за счет применения в составе дивизиона 2-3 многофункциональных радиолокаторов).

В рамках Государственной программы вооружения в ближайшее время спланирована поставка комплексов С-350 в воинские части Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в 4 раза.

Справочно:

С-350 "Витязь" – это новейшая мобильная, многоканальная зенитная ракетная система средней дальности, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России. Система предназначена для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
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