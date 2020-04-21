Видео: российский Су-35 напугал американский самолет P-8A Poseidon

Российский истребитель Су-35С дважды перехватил американский самолет P-8A Poseidon. Инцидент произошел 19 апреля

Маневры пилота ВКС России произвели сильное впечатление не только на летчиков США, но и на командование базирующегося в Средиземном море Шестого флота. Американские военные разместили в Twitter видеозапись полета Су-35С.

На видео показано визуальное сближение российского истребителя, но курс полета американского P-8A Poseidon самолет ВКС России не пересекал. Минобороны РФ пока не прокомментировало этот случай.

Отметим, что двигатель с управляемым вектором тяги делает одноместный истребитель поколения 4++ Су-35С сверхманевренным. Высокая скорость и высота полета в сочетании с низкой радиолокационной заметностью дают самолету преимущество не только в ближнем бою, но и перед ракетами дальнего действия.

Николай Грищенко